Lokale Frp-profiler kritiserer sentralstyret etter Oslo-saken

Etter at Frps sentralstyre ekskluderte leder i Oslo Frp Geir Ugland Jacobsen fra partiet, har flere lokale Frp-politikere tatt et kraftig oppgjør med ledelsen.

Partileder Siv Jensen informerte onsdag om at fylkesleder Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp er ekskludert fra partiet. Nå melder den lokale Frp-profilen Odd Eskil Andersen seg ut av partiet i protest mot utviklingen i Frp. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Nå nettopp

Bråket rundt den eksluderte fylkeslederen i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, fortsetter. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Odd Eskil Andersen i Vestvågøy melder seg ut av Fremskrittspartiet i protest mot Oslo-saken, skriver Lofotposten. Andersen, som er inne i sin fjerde periode som kommunestyrerepresentant for Vestvågøy Frp, sier til avisa at han føler seg fremmed i partiet.

Det var beslutningen i sentralstyret om å ekskludere leder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, og sette fylkeslaget under administrasjon som fikk ham til å melde seg ut.

– Det oppleves som veldig spesielt. Frp er i en prosess for å vedta nytt partiprogram på landsmøtet til våren. Å hindre en debatt om politikk og veivalg for partiet vitner om at takhøyden er senket kraftig, sier Andersen.

Leder i Nordre Aker Frp, Arne Østreng, kaller sentralstyrets beslutning feig.

– At demokratisk valgte Frp-representanter i Oslo Frp med sin leder, som står for de nødvendige samfunnsendringene man forventer gjennom reell Frp politikk, nå nedlegges av et diktatorisk sentralstyre, viser en forakt for eget parti og demokratiske prinsipper, uttaler Østreng til NRK.

Partiets oppslutning har falt det siste året, og Østreng sier det snarere er ledelsen og sentralstyret som burde ha stilt sine plasser til disposisjon for ikke å ha gjort noe med den uheldige utviklingen i partiet tidligere.