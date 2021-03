Rød Ungdom: – Det vil bli rimelig tøft å forsvare dette i debatter under skolevalget

Rødt sier nei til all vindkraft – til havs, i sjøkanten og på land. Og fjernet sluttdatoen for norsk oljeproduksjon.

Leder i Rød Ungdom Alberte Tennøe Bekkhus reagerer sterkt på at Rødt-landsmøtet sa nei til all vindkraft og fjernet sluttdatoen for norsk oljeproduksjon. Foto: Rød Ungdom

– Nå må vi ta diskusjonen, en alvorsprat om hvor vi vil og hvordan vi skal nå klimamålene våre, sier leder i Rød Ungdom, Alberte Tennøe Bekkhus.

– Hvis ikke Rødt nå prioriterer klima høyere, vil det bli rimelig tøft å forsvare dette i debatter under skolevalget, sier hun.

Bekkhus mener landsmøtevedtakene om oljeleting og vindkraft svekket partiets miljøprofil.

– Det er ingen hemmelighet at Rødt ikke har sakseierskap til klimasaken. Og det blir nok ikke enklere etter disse vedtakene, sier Bekkhus.

Hun mener det er trist, fordi hun mener at Rødt har en god klimapolitikk, for eksempel en klar linje på utfasing av oljeleting og oljeproduksjon

– Dette ser ikke godt ut, men jeg kan for så vidt leve med det. Jeg skal jobbe for et godt valg for Rødt. Men nå må Rødt lage troverdige og tydelige alternativer for det grønne skiftet. Det er krav fra Rød Ungdom. Det må vi levere på, sier hun.

Heller ikke partiledelsen var glad for det tydelige vedtaket om å si nei til vindkraft til havs. Det ble fremmet av Rødt Molde på landsmøtet. Fra tidligere har Rødt sagt nei til vindkraft på land.

Rødts ledertrio ble gjenvalgt landsmøte søndag. Fra venstre 2. nestleder Silje Josten Kjosbakken, leder Bjørnar Moxnes og 1. nestleder Marie Sneve Martinussen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Punktet i dagens partiprogram om at partiet går inn for at 90 prosent av norsk olje- og gassvirksomhet skal være lagt ned innen 2030 ble dermed strøket.

