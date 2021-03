Moxnes: – Solbergs første krisepakke var en drittpakke til arbeidsfolk

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kom med en bredside mot statsminister Erna Solberg (H) i sin tale til partiets digitale landsmøte på Gardermoen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes talte fredag til partiets digitale landsmøte fra Quality Airport hotell Gardermoen. Han gikk hardt ut mot statsminister Erna Solberg og regjeringen. Foto: Berit Roald/NTB

5. mars 2021 15:17 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg lurer på om noen husker Erna Solbergs første krisepakke? Det var egentlig ikke en krisepakke. Det var en drittpakke for arbeidsfolk og en gavepakke for bedriftseierne.

Men ifølge Rødt-lederen «levde ikke» den første krisepakke lenge, fordi den møtte «kraftfull motstand» fra Rødt.

Takket frisør for hjelp med krisepakke

I talen takket Moxnes frisøren Vivian Jacobsen, fagforeningslederen for frisørene i Fagforbundet, for hjelpen til å få endret Solbergs krisepakke.

Jacobsen, som også er 1. vara for Rødt i Agder, tok kontakt med Moxnes 13. mars i fjor og satte ham inn i hvor dårlig de lavest lønnede ville komme ut med Solbergs krisepakke.

Moxnes tok ballen umiddelbart videre. Rødt ble dermed første parti som tok til orde for å heve dagpengesatsen for de lavtlønte. Moxnes krevde at dekningsgraden for dagpenger ble hevet fra 62,4 til 100 prosent (inntil 4,5 G). I det endelige vedtaket i Stortinget 15. mars ble det hevet til 80 prosent (opp til 3G).

– Etter en lang helg i mars, med forhandlinger på Stortinget nærmest til morgengry, sto Rødt sammen med de andre partiene om den første krisepakken. Og den var noe helt annet enn den pakka Erna Solberg hadde levert, sa Moxnes.

Fakta Rødt-landsmøtet Rødt avvikler sitt landsmøte fra torsdag til søndag. Partiet ble stiftet i 2007 og fikk da en oppslutning på 1,9 prosent i 2009 Ved stortingsvalget i 2017 kom Rødt inn på Stortinget for første gang, med 2,4 prosent oppslutning. Partiet har i denne perioden én stortingsrepresentant, Bjørnar Moxnes. I 2019 fikk Rødt noterte en oppslutning på 3,8 prosent i kommunevalget. Partiet har tredoblet antall medlemmer fra 2017, fra ca. 3000 til 10500 i dag. Landsmøtet skal vedta nytt arbeidsprogram. Vis mer

– Høyre måtte tvinges

– Inntektsgrensen ble senket slik at mange med lav lønn og løsarbeid kunne få dagpenger: Deltidsansatte, tilkallingsvikarer, midlertidige, innleide. Og nivået for dagpenger, det ble økt, som Rødt hadde gått i spissen for. Det er jeg veldig stolt av. For husk: Det var jo aldri Høyres plan at de arbeidsledige og lærlingene skulle få mer hjelp. Høyre måtte tvinges.

Moxnes sa at flere tusen unge arbeidsfolk fikk sikret inntekten takket være blant annet innspillene fra Vivian Jacobsen.

– Og Vivian, fagforeningen og lærlingene, fikk – gjennom Rødt – en helt egen ordning for lærlinger. Og dermed har flere tusen unge arbeidsfolk fått sikret inntekten sin gjennom krisen.

Moxnes sa at Rødt innsats for de lavest lønte ble «litt for bra».

– Vi ble i hvert fall kastet ut av forhandlingsrommet da de neste krisepakkene ble laget.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes Foto: Håkon Mosvold Larsen

Sendte invitasjon til partilederne

I sin tale til landsmøtet inviterte han også de andre rødgrønne partilederne til en samtale om hva et nytt flertall på Stortinget etter valget kan brukes til.

– DER sendte jeg den, sa Moxnes, og trykket på send-knappen på smarttelefonen sin.

Vi må sette oss sammen, finne ut hva vi kan samles om, og fortelle innbyggerne hva de kan forvente etter valget med nytt flertall. Et nytt politisk flertall må føre en ny politikk for å møte arbeidsledigheten, og sikrer fast arbeid til alle som kan jobbe, sa han.

I januar i år vedtok sentralstyret i Rødt inn for et forpliktende samarbeid med en eventuell rødgrønn regjering etter valget, gjennom en samarbeidsavtale. Både Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold avviste et slikt samarbeid.

Men i et intervju med Aftenposten tidligere denne uken fastholdt Moxnes at han fortsatt har stor tro på en slik avtale – dersom Rødt kommer over sperregrensen for utjevningsmandater og kommer på vippen.

– Bare vent til etter valget, sa Moxnes. Han viste til at det danske Socialdemokratiet styrer i Danmark på nettopp en samarbeidsavtale med det blant andre danske «Rødt», Enhedslisten. Og at den danske statsministeren før valget kategorisk avviste en slikt samarbeid.

Fryker samarbeid med høyresiden

Moxnes sa at han frykter at en rødgrønn regjering etter valget vil føre hyppig samarbeid med høyresiden dersom ikke Rødt kommer over sperregrensen.

– Vi må sikre at en ny regjering ikke står fritt til å kjøre slalåm i Stortinget, og inngår forlik til høyre i skattepolitikken, om velferden, om miljøpolitikken og næringspolitikken, sa han.

Rødt-lederen mener dette er planen til Vedum, og minnet om at også tidligere rødgrønne regjeringer har gjennomført skattekutt.