– Vi er i en krise. Det er en alvorlig situasjon for det norske sosialdemokratiet.

Dette uttaler Ap-veteran og stortingsrepresentant Martin Kolberg til LO-Aktuelt, som er en del av nettportalen Fri fagbevegelse.

Ifølge bladet kom Kolberg med en rekke beskrivelser om en kriserammet arbeiderbevegelse da han fredag innledet på LOs fylkeskonferanse i Ap-politikerens hjemfylke Buskerud.

Han skal ha åpnet innlegget sitt med følgende setning:

– Det er en alvorlig situasjon for det norske sosialdemokratiet.

Bak lukkede dører tok Martin Kolberg et oppgjør med nestleder Trond Giske. Nå ønsker ingen å snakke om det.

Understreket at han talte på vegne av seg selv

Kolberg, som gjentatte ganger understreket at han talte på vegne av seg selv, poengterte at det han ga uttrykk for, var tanker og ideer han hadde tenkt på lenge.

Han karakteriserte valgresultatet som «jævlig dårlig» og et «tydelig politisk nederlag».

Han understreket at Aps dårlige valgresultat ikke bare handlet om ikke å få regjeringsmakt, men om manglende sosialdemokratisk styrke. Ap fikk 27,4 prosents oppslutning ved årets stortingsvalg. Det er partiets nest dårligste etter krigen.

Skulle lett kunne fjernet en «Frp-regjering»

– I et historisk perspektiv skulle vi ha klart å fjerne en Frp-regjering «sånn», sa Kolberg og viftet med hendene.

– Alle i fagbevegelsen og vi burde hatt det i ryggraden: Denne Regjeringen må bort. Men så skjer det ikke. Det er krise! sa han, og innrømmet at det er alvorlige ord, men at han mente det.

– Vi er i en alvorlig situasjon når hverken fagbevegelsen eller vi klarer å mobiliserer oppslutning for vår virkelighetsoppfatning.

Må ta et oppgjør «med oss selv»

Ifølge LO-Aktuelt har ikke Kolberg pekt ut andre syndebukker enn «det store vi». Han mener «vi må ta et oppgjør med oss selv, og jeg må ta et oppgjør med meg selv».

På møtet skal han ha stilt spørsmålet om hvorfor ingen forutså det som skjedde:

– Det plager meg veldig. Når alle i ettertid mener at det var «det, det og det vi skulle gjort», – hvorfor gjorde vi ikke det før?

For mange kompromisser

Kolberg kom blant annet inn på kompromissene Ap har vært med på, og advarte blant annet mot å inngå kompromisser om markedsstyrte fellesskapsløsninger.

– Dagens regjering må ikke vinne kampen om offentlige velferdsordninger. Da har vi tapt – da vil vi ikke ha noen velferdsstat. Det må ikke skje, uttalte han.

Ap har sviktende oppslutning i fagbevegelsen

Fri fagbevegelse gjengir i dag en omfattende undersøkelse om valgresultatet, som ble presentert på dagens møte i LO-sekretariatet.

Den viser at bare 38,4 prosent av medlemmene i LO-forbund stemte på Arbeiderpartiet ved årets valg. Partiet opplevde en sviktende oppslutning fra mai til september.

– Det betyr at vi ikke treffer – og det er krise, sier Kolberg til LO-Aktuelt.

Han mener Ap må bli tydeligere på at partiet er arbeidernes og fagbevegelsens parti.

– Vi må ikke kompromisse på at vi skal representere arbeiderne. Det er vår oppgave. Vi må ikke «backe» i spørsmålene som gjelder utviklingstrekk i arbeidslivet som vi ikke ønsker.

Må se konsekvensene av EØS-avtalen

Kolberg brukte også talen sin til å varsle en mer offensiv holdning til enkelte konsekvenser av EØS-avtalen.

– Avtalen skal bestå, men Arbeiderpartiet må innse at den skaper mange utfordringer for arbeidslivet, sa han og mente at Ap ikke kunne sitte og se på at mange kan tenke seg å jobbe for litt mindre penger.

– Vi må diskutere åpent om hvordan vi skal håndtere internasjonaliseringen av arbeidslivet, sa Kolberg.

Det har ikke lyktes Aftenposten å få kommentar fra Kolberg. Han opplyser via SMS at han er på møte i Nordisk Råd.