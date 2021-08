SV misliker tanken på en Ap-regjering like mye som en Sp/Ap-regjering

SV oppfordrer Ap og Sp om å slutte med «spill og prippenhet» og samarbeide til venstre for seg.

Torgeir Knag Fylkesnes mener Sp og Ap bør samarbeide med SV og slutte med «spill og prippenhet».

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes er nestleder i SV og førstekandidat til Stortinget fra SV i Troms.

Som Aftenposten har omtalt, er det krefter på høyt nivå i Ap som nå har begynt å snakke om en ren Arbeiderparti-regjering.

Et slik alternativ kan ifølge sentrale Ap-kilder bli et alternativ dersom Sp legger ned veto mot å danne regjering med SV. En forutsetning er imidlertid at Ap blir en god del større enn Sp.

– Når Sp åpner opp for høyresiden, begynner mange å tenke alternativt, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum skisserte tidligere i sommer hva slags slalåmkjøring han så for seg i en eventuell Sp-Ap-regjering. Han ville gjerne samarbeide med Høyre om både oljepolitikk, forsvarspolitikk og innvandringspolitikk.

SV: Ap regjering et grått prosjekt

Sett med SVs øyne er en ren Ap-regjering like lite ønskelig som en Ap-Sp-regjering.

– For SV er en sentrum-Ap-regjering et grått prosjekt. Det samme er en mindretallsregjering fra Ap. Det vi maner til nå, er samling. Vi er i ferd med å utvikle et svært, svært flertall som vil ha en ny kurs for landet, sier Fylkesnes.

SV-politikeren mener folk er «møkklei av at de rike blir rikere» og ønsker derfor en mer rettferdig fordelingspolitikk. Han tror de også vil ha en «ny distriktspolitikk, en skikkelig klimakamp og miljøpolitikk.»

– Da må man slutte med spill og prippenhet og samarbeide med partier som vil cirka det samme, sier han.

– Men for SV må vel en rød Ap-regjering være bedre enn en Sp-Ap-regjering?

– For oss er det omtrent det samme: like grått og uinteressant. Ap har jo snakket stort om å gjøre noe med øke økte forskjeller, men Aps politikk vil knapt redusere forskjellene, sier han.

Mener rødgrønn side må stå sammen

Ifølge meningsmålingene ligger den rødgrønne blokken, som spenner fra Rødt til MDG og Sp, godt an for å få flertallet av setene på Stortinget etter høstens valg.

– Men vil Rødt, MDG, Ap og Sp cirka det samme, som du sier?

– Jeg tror det ligger et prosjekt mellom de partiene for å redusere forskjeller, for kamp mot klimaendringer og ødeleggelser og for å snu sentraliseringen. Det er jeg helt overbevist om, sier han.

SV-nestlederen mener det på denne siden i politikken kan dannes flertall som vil stå seg over tid. Han poengterer at disse partiene ikke bare vil kunne finne sammen rett etter et valg, og bli enige om et enkelt budsjett i Stortinget.- De kan få gjort samfunnsendringer som folk vil ha, sier han.

– Trodde avstanden til høyresiden var større

På spørsmål om han tror Sp er interessert i SVs forbud mot profitt og alle de gratis offentlige velferdstilbudene SV ønsker, innrømmer han at det er stor avstand i flere spørsmål.

– Det er det jo. Men jeg trodde avstanden til høyresiden var større. Sp har jo frådet, vært i harnisk over politikken til høyresiden. De har stemt for mange av våre forslag. Det vil overraske meg veldig om de likevel vil åpne døren for Erna Solberg og Sylvi Listhaug, sier han og viser til alle sentraliseringsforslag de har foreslått.

– Det er de som har bidratt til at arbeidsfolk har fått det tøffere og at forskjellene øker, sier Fylkesnes. Han advarer Sp mot å velge og vrake hvilken side de vil samarbeide med.

– Det handler om å ta Norge i retning SV eller i retning høyre, sier Torgeir Knag Fylkesnes.