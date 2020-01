Plasseringen av Abid Raja kan skape bråk eller harmoni

Tør Venstre-leder Trine Skei Grande forbigå Raja nå i ommøbleringen i regjeringen med fare for at Raja og hans mange tilhengere blir frustrerte og uberegnelige?

Overfor Aftenposten legger støttespillere for Raja ikke skjul på at her har Skei Grande en gyllen mulighet for å sikre både seg og partiet ro: Benytter hun muligheten til å gi Raja en statsrådspost, vil etter alt å dømme lederstriden i partiet avblåses og hun gjenvelges på landsmøtet i april.

Problemet da blir i tilfelle at statssekretær Sveinung Rotevatn, som i likhet med Raja «stiller seg til disposisjon» og er en reell lederkandidat, også må få en et opprykk for å unngå ubalanse og nye konflikter mellom fløyene.

En tredje mulighet er at dagens parlamentariske leder Terje Breivik blir statsråd - finansminister eller næringsminister er mest aktuelt - og at Raja overtar ledelsen av stortingsgruppen.

Det vil imidlertid mange se på et politisk sjansespill. Den fremste oppgaven til de parlamentariske lederne for regjeringspartiene Høyre, Venstre og Krf, er å samle for flertall for regjeringens forslag.

– Hopper og spretter hit og dit

Det krever tillit i opposisjonen og evne til å forene hvor utgangspunktet er uenighet.

Her har Abid Raja en forhistorie som gjør mange frykter en slik løsning. Spesielt i Frp, som han i valgkampen i høst beskyldte for å fremme «brun propaganda», er tilliten lav. Selv om Raja beklaget uttrykket i etterkant.

– Jeg tror alle partier har sett problemer med å samarbeide med en fyr som hopper og spretter, hit og dit, hele tiden, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim.

På Venstres grasrot i distriktene og i Nord-Norge er Abid Raja derimot meget populær, og av mange sett på som en redningsmann for partiet som ligger langt under sperregrensen på de siste meningsmålingene.

Venstres helsepolitiske talsmann Carl-Erik Grimstad har et helt annet og positivt bilde av Raja:

– Jeg har tidligere sagt at Abid har masse gode kvaliteter. Både som teambygger og som faglig sterk politiker. Jeg tror både Helgheim og andre vil bli overrasket over å se den siden ved ham hvis den får anledning til å komme til uttrykk, sier Grimstad.

Raja beskyldes for solospill i «brille-saken»

Høyre-politikere i ulike sentrale posisjoner, både på Stortinget og i regjeringen, har flere ganger uttrykt sterk skepsis til Raja. Flere har gjentatte ganger påpekt at han ofte skifter standpunkt.

Han har for eksempel gått fra en svært avvisende holdning til å hjelpe hjem IS-mødre til nå nylig å ta til orde for at Norge bør hjelpe hjem alle. Ingen av Høyre-kildene ønsker å stå frem åpent og kritisere Raja.

Han beskyldes også for solospill. Irritasjonen var svært stor i de andre borgerlige partiene da Abid Raja rett etter at statsbudsjettet var lagt frem i oktober engasjerte seg sterkt i den såkalte brillesaken.

Han oppsøkte en familie med et barn som hadde hatt store utgifter til briller og ga signaler om at regjeringens kuttforslag burde reverseres.

– Deres historie gjør inntrykk og jeg håper den vil berøre alle i de andre regjeringspartiene også, sa han som finanspolitisk talsperson for Venstre. Han ga også uttrykk for at det også var holdningen i de andre regjeringspartiene.

– Det er jo typisk at Abid Raja går ut med dette uten å prate med oss andre. Det kan virke som om medieoppslaget er viktigere enn saken, svarte Frps Erlend Wiborg tilbake..

Ifølge VG førte dette til at andre borgerlige finanspolitikere uttalte at de ikke "stolte på at Raja ville være lojal og taus utad, i den forestående behandlingen av statsbudsjettet."

Flere politikere i de borgerlige partiene beskylder han dessuten for å stå bak ulike lekkasjer.

Skei Grande baksnakket på høyttaler

Konflikten mellom Skei Grande og Raja kom for alvor til syne i november 2018. Da snakket Skei Grande med finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) på telefon uten å vite at høyttaleren sto på og Raja satt ved siden av.

– Du kan ikke stole på noe av det han sier, sa Venstre-lederen om Raja. Hun beskyldte ham også for å lyve og undergrave budsjettprosessen og partiet.

– Han er ute etter å ta meg, fulgte hun opp med ifølge Dagbladet.

Raja ble sykmeldt, og Skei Grande måtte i etterkant beklage anklagene.

Leder i Vestland Venstre og en av kandidatene til den nye ledelsen, Alfred Bjørlo, vil ikke si noe konkret om hvor han ønsker Raja plassert:

– Vi har mange flinke folk både til nye statsrådsplasser og til partiledelsen, sier han.

Men han erkjenner åpent at regjeringsendringen kom ubeleilig for partiet midt oppe i valgkomiteens krevende arbeid med å legge en ny lederkabal.

– Det er helt åpenbart et dilemma at rekkefølgen ble omvendt av planen. Det gjør det litt mer krevende, sier Bjørlo.

Abid Raja har ikke besvart Aftenpostens henvendelser de siste dagene.