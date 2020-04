Ruter blør – byrådet hastebevilger 300 millioner kroner

Ruter, som driver kollektivtrafikken i og deler av Viken (gamle Akershus), er hardt rammet av de nasjonale tiltakene for å begrense smitte av koronaviruset.

– Ruter taper nær 100 millioner i uken på grunn av lavere billettsalg. Det et formidabelt inntektsbortfall, sier byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG).

Kollektivtrafikk er definert som en samfunnskritisk tjeneste. Regjeringen har bedt om at kapasiteten må opprettholdes på et nivå som sikrer dette.

Samtidig oppfordres befolkningen til ikke å benytte kollektivtrafikk med mindre de må. Ruter må også sørge for at de helsefaglige rådene om at trafikantene må holde tilstrekkelig avstand til hverandre, følges.

Ruter får totalt 580 millioner i krisepenger

Regjeringen varslet mandag at Oslo får 280 millioner kroner fra staten i kompensasjon til kollektivtrafikken som del av regjeringens kollektivmilliard.

– Dette er bra, men langt fra nok. Ruter er på vei i full fart med å tømme egenkapitalen sin, sier Hermstad.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Han sier Ruter er et aksjeselskap som til enhver tid må en plan for forsvarlig drift og oppfylle krav om lovpålagt egenkapital.

– Ruter må ha garanti for økonomisk kompensasjon innen 1. mai for å kunne opprettholde tilbudet fremover. Det har ikke regjeringen kunne gi selskapet.

Han sier at før koronaviruset kom, så var Ruter et suksesselskap, selve livsnerven i hovedsamfunnet.

Fakta: Hva er Ruter? Ruter er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). Ruter står for over halvparten av landets kollektivtransport. I 2018 ble det foretatt 387 millioner kollektivreiser i Oslo og tidligere Akershus. Ruter er organisert som et aksjeselskap der Oslo kommune eier 60 prosent, mens Viken fylkeskommune eier 40 prosent. Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og tidligere Akershus. Ruter eier ingen transportmidler selv. All transport utføres av ulike operatørselskaper som kjører på kontrakt for Ruter. Kilder: Ruter, Aftenposten

– Trafikkveksten var solid. Nå er inntektsbortfallet enormt samtidig som tilbudet må opprettholdes for å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner.

Han sier løfter fra regjeringen utover de 280 første millionene har glimret med sitt fravær.

– Derfor har byrådet i Oslo hastebevilget 300 millioner kroner ekstra til Ruter. Ruter får dermed tilført 580 millioner kroner for å sikre Ruter AS lovpålagt egenkapital og for å gi selskapet pusterom.

– Vi har ikke disse pengene. Dette er et lån som vi forventer at staten «gir tilbake» i revidert.

Arild Hermstad sier byrådet forventer at regjeringen i revidert budsjett kommer på banen med mer midler til kollektivtrafikken som kan kompensere for dette, men som også som dekker langsiktige tap av billettinntekter i kollektivtransporten.

– Helt uavhengig av når situasjonen i samfunnet normaliseres, så vil bortfallet av billettinntekter være langvarig. De økonomiske konsekvensene blir betydelige også utover i 2020.

Brun, Thomas / NTB scanpix

Ordinære rutetabeller fra mandag

Han sier Ruter går tilbake til ordinære ruter mandag 27. april. Det innebærer at kuttet i avganger på ca. 15 prosent som ble innført i slutten av mars, fjernes.

– Men alle smitteverntiltak består. Det er fortsatt viktig at trafikantene holder avstand til hverandre. Førerne skal fortsatt beskyttes, og trafikantene skal fortsatt slippe å trykke på knapper som åpner og lukker dørene, sier Hermstad.

Bevilgningen ble behandlet i byrådet torsdag og skal opp til endelig behandling i bystyret (finanskomiteen) i neste uke.