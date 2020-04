Delvis seier for Venstre: Iskanten flyttes sørover

Avgjørelsen om hvor iskanten skal gå, er blitt utpekt som en av regjeringens vanskeligste saker denne våren. Iskantstriden avgjør i praksis hvor langt nord det skal være tillatt med oljeaktivitet. Oljeinteresser kolliderer med miljøhensyn.

Regjeringen skal ta stilling til hvor denne kanten skal gå, i forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Den skal etter planen legges frem fredag.

Samtaler Aftenposten har hatt med en rekke kilder i regjeringspartiene, tyder på at regjeringen havner på følgende løsning: en iskant som totalt sett ligger noe sør for dagens. En del av kompromisset ser ut til å dreie seg om at gitte lisenser som blir liggende nord for en ny iskant, ikke skal trekkes tilbake.

TV 2 skriver torsdag at den såkalte isfrekvensen blir satt til 15 prosent mot dagens 30 (se faktaramme). Aftenposten får opplyst det samme.

Endringen betyr at grensen flyttes fra der det er 30 prosent sannsynlighet for at havet er dekket av is i april, til der det er 15 prosent sannsynlighet for havis i april, basert på historiske observasjoner.

Det betyr at iskanten flyttes sørover, men ikke like langt som miljømyndighetene har tilrådet.

Frp har gått veldig høyt på banen i denne saken og truet med å trekke støtten til regjeringen om kanten flyttes sørover. Men i Høyre oppfattes ikke oljenæringen som like bastant som i Frp.

I Høyre-kretser legges det imidlertid stor vekt på næringens ønske om en snarlig tiltakspakke. Den er det blitt jobbet hektisk med den siste tiden, og alt tyder på at regjeringen forholdsvis snart vil legge frem slike tiltak i håp om at de bl.a. vil virke som plaster på såret.

Venstres viktigste sak i år

Venstre-leder Trine Skei Grande har pekt ut denne saken som partiets viktigste i 2020. I et nyttårsintervju med NTB uttalte hun at hun gruet seg mer «til kampen for iskanten og kampen for de grønne verdiene» enn til lederkampen i Venstre.

Venstres landsstyre ønsker å gi Barentshavet nord varig vern, flytte grensen for iskanten sørover i «tråd med faglige råd» og stenge for ny petroleumsaktivitet innenfor den nye definisjonen av kanten.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har tatt tydelig til motmæle mot Frps syn, men KrF har ikke noe partivedtak om å flytte den sørover.

MDG, SV og Rødt ønsker også å få iskanten flyttet sørover.

Nær Oslo Høyres vedtak

Regjeringen har uttalt at den vil lytte til rådene fra det som kalles Faglig forum. Men forumet er splittet. Miljømyndighetene vil flytte kanten sørover, men Oljedirektoratet stritter imot.

I Høyre har kun et mindretall, inkludert Unge Høyre, tatt til orde for å flytte grensen sørover.

Paradoksalt nok ser regjeringens konklusjon til å bli liggende i nærheten av det som ble Oslo Høyres standpunkt på fylkespartiets årsmøte tidligere i år, et standpunkt som førte til misnøye bl.a. i høyrekretser nordpå.

Oslopartiet gikk inn for at «iskanten i Barentshavet (grensen for hvor langt nord det er lov til å bore etter olje og gass) bør trekkes sørover uten at det påvirker allerede gitte konsesjoner».

Kilder uttaler til Aftenposten at gitte konsesjoner ikke trekkes tilbake, men at de kan være snakk om noen begrensninger i driften.

Sp og Ap: Ikke nordover. Tause om den bør flyttes sørover

Etter alt å dømme må regjeringen henvende seg til Ap og Sp for å få støtte for sin løsning.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har kommet med tydelige signaler som kan tolkes i retning av et klart nei til å flytte iskanten nordover. Kilder i partiet bekrefter overfor Aftenposten at Ap i praksis sier nei til det.

– Vi blir ikke med på Frps linje om at oljeleting og oljeplattformer automatisk skal følge etter i de områdene som smelter når iskanten trekker seg lenger nord, uttalte Støre til VG i vinter. Han har også sagt at Ap vil legge mer vekt på miljø og klima i den betente striden om kanten.

Men både Ap og Sp venter på regjeringen før de tydelig toner flagg. I begge partier er det krefter som trekker i litt ulik retning.

– Vi ønsker ikke å flytte den lenger nordover, det er klart, sier Sps medlem av Stortingets olje- og energikomité, Sandra Borch, til Aftenposten.

Sps parlamentariske leder har tidligere uttalt det samme.

Ut over det vil ikke Borch si annet enn at Sp avventer det regjeringen kommer med, for å se dens faglige begrunnelse.

– Det blir nok en debatt i partiet om den skal være der den er i dag, eller flyttes sørover, sier hun og mener det er viktige å se hele planen før man konkluderer.

Sps nestleder, Ola Borten Moe, har uttrykt motstand mot både Venstres og Frps syn på saken og gitt uttrykk for håp om enighet mellom Ap, Høyre og Sp. Oslo Sp og Senterungdommen ønsker kanten flyttet sørover.

