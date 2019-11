Senterpartiet alene om avgiftskutt på rødgrønn side

Tirsdag inviterte Trygve Slagsvold Vedum pressen på spekepølse, seterrømme, flatbrød og kringle – og nyheter fra sitt alternative budsjett.

Da ble det klart at Senterpartiet i sitt budsjett for 2020 går inn for å øke skatte- og avgiftsnivået i Norge med 2,8 milliarder kroner. Av dette utgjør 3,7 milliarder en lette i avgiftene, mens skattene skal skrus opp med 6,5 milliarder kroner. Dersom alle av Senterpartiets skatte- og avgiftsforslag hadde hatt fullårseffekt i 2020, hadde skatte- og avgiftsnivået økt med 571 millioner kroner.

– VI ønsker å gå tilbake mot et rødgrønt nivå, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum da han la frem budsjettet tirsdag.

Men Sps nivå er et godt stykke unna regjeringspartnere fra den rødgrønne regjeringen, SV og Ap, som også har lagt frem sine alternative budsjetter denne måneden.

SV øker skatte- og avgiftsnivået med 18 milliarder kroner. Av dette er 10,1 milliarder økt skatt, mens 7,9 milliarder er økte avgifter.

Ap øker skatte- og avgiftsnivået med 9,8 milliarder kroner. Av dette er 5,9 milliarder kroner økt skatt, mens 3,9 milliarder er økte avgifter.

– Viktig at Senterpartiet blir sterke

Trygve Slagsvold Vedum gjentar så ofte han kan avgiftsnivået har økt med 6,3 milliarder kroner med finansminister Siv Jensen (Frp). Sp har utviklet en generell argumentasjon mot avgifter, som bygger på at avgifter rammer flatt og dermed usosialt, mens skatt følger inntekt og formue.

«Avgifter rammer de som tjener minst hardest, uten å ta hensyn til lønnsnivå eller formue», heter det i budsjettforslaget.

På pressekonferansen var Vedums hovedbudskap at regjeringens skatteskutt til de rikeste er finansiert av usosiale avgiftsøkninger for folk flest.

– Hvordan harmonerer Senterpartiets skatte- og avgiftspolitikk med den tilsvarende politikken til de mulige samarbeidspartiene deres?

– Vi vil tilbake på rødgrønt nivå. Vi vil ned med 6,3 milliarder kroner, og i dette budsjettet reduserer vi med 3,7 milliarder. Vi vil tilbake til nivået vi hadde i 2013, om ikke nøyaktig på kronen. Men det var mer moderasjon i avgiftspolitikken da Ap, Sp og SV styrte enn når Frp og Høyre styrer. Det er et faktum, svarer Vedum.

– Men både SV og Ap skrur opp skatte- og avgiftsnivået betydelig mer enn dere i sine alternative budsjetter?

– Det viser hvor viktig det er at Senterpartiet er sterkt. Vi klarte å ha et mye mer moderat avgiftsnivå da vi var på seks prosent, og nå er vi større.

– Så Senterpartiet skal ha dempende effekt på en rødgrønn skatte- og avgiftsiver?

– Vi legger frem vårt forslag, og så hadde vi et helt annet avgiftsnivå da vi styrte. Og alle som er opptatt av fordeling, må jo se hvordan en del av disse avgiftene slår ut, svar Vedum med klar adresse til partiene til venstre for seg.

Når Senterpartiet snakker om fordeling, understrekes det gang på gang at det er snakk om sosial og geografisk fordeling. «Senterpartiet mener du ikke skal straffes med høyere avgifter bare fordi du bor utenfor de største byene», heter det i budsjettforslaget.

Rødgrønt avgiftssprik på klima

Det er ikke bare på nivå den rødgrønne avgiftspolitikken spriker: Senterpartiet går inn for å redusere elavgiften med 560 mill. kroner, sette ned avgiftene på bensin og diesel, fjerne flypassasjeravgiften for fly under 20 tonn og reversere økt C02-avgift for fiskernæringen og treforedlingsindustrien.

Samtidig øker partiet tobakavgiftene med fire prosent og alkoholavgiftene med tre prosent. Dette er begrunnet med folkehelse.

SV går i sitt alternative budsjett for 2020 inn for å øke flyavgiftene, øke CO₂-avgiften med 50 prosent og ikke minst øke diesel- og bensinavgiften, skriver NTB tirsdag. Ap legger seg derimot på regjeringens linje om drivstoffavgiftene. Partiet nøyer seg dessuten med å øke CO₂-avgiften med 7 prosent.