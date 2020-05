Daværende justisminister, Jøran Kallmyr (Frp), avviste høflig, men bastant anmodningen om hjelp:

– Etter grundig vurdering av din anmodning har Norge konkludert med at vi for øyeblikket ikke vil delta i relokaliseringen av migranter, skrev Kallmyr 10. oktober til sin greske kollega.

Kallmyr forsikret imidlertid sin kollega om at Norge fortsatt vil bidra til å styrke Hellas’ asylsystem gjennom grensesamarbeidet Frontex og EØS-midlene.

Hellas: Må handle for å hindre overgrep

Den greske beredskapsministeren Michalis Chryssochoidis innledet sin bønn om hjelp med å vise til «den opprørende humanitære situasjonen knyttet til 2500 enslige mindreårige som er plassert i ulike leirer i Hellas».

– Vi behøver å handle raskt for å ta hånd om dem, beskytte dem og hindre overgrep. De trenger å bli relokalisert i mindre enheter tilpasset barn for å bli tatt hånd om på en passende måte.

– Jeg ønsker å be om din hjelp for å relokalisere dem. Det er et tema av største viktighet for dem – og samtidig et mål på vår medmenneskelighet, skrev grekeren.

Danmark: Kun bedt om 40 barn

Statsråden la ved et forslag til fordeling av de 2500 mindreårige flyktningene mellom de europeiske landene:

Tyskland og Frankrike: 350 barn hver.

Norge, Nederland, Belgia, Finland, Sverige og Østerrike: 150 barn hver.

Italia, Spania og Sveits: 100 barn hver.

Danmark: 40 barn.

Statsråden skrev at forslaget var laget ut fra størrelsen på befolkningen, tidligere mottatt antall asylsøkere og etter en vurdering av temperaturen i den nasjonale innvandringsdebatten.

– Den generelle politiske atmosfæren i hvert enkelt land med hensyn til migrantkrisen er også tatt i betraktning, skrev Chryssochoidis.

Avviste EU

Regjeringen avviste også 19. mars i år en ny, konkret forespørsel fra EU om å ta imot enslige barn fra Moria.

– Vi mener også at presset mot det greske asylsystemet fortjener oppmerksomhet fra europeiske land. Den norske regjeringen søker europeiske løsninger til den europeiske utfordringen med migrasjon og er generelt positiv til en bindende og permanent mekanisme hvor alle europeiske land bidrar.

– I lys av den pågående ekstraordinære situasjonen etter utbruddet av covid-19 har vi konkludert med at vi for øyeblikket ikke er i stand til å besvare din henvendelse om relokalisering av asylsøkere fra Hellas, heter det i svaret fra Justisdepartementet.

Fakta: 112 kommuner vil ta Moria-barn Disse kommunene har sagt seg villig til å ta imot mindreårige fra greske leirer: Alstadhaug, Alta, Andøy, Aukra, Aurland, Bergen, Bodø, Bømlo, Elverum, Farsund, Fjaler, Flakstad, Frogn, Frøya, Færder, Gausdal, Gjesdal, Grue, Hadsel, Hamar, Hamarøy, Hammerfest, Harstad, Horten, Indre Østfold, Innerøy, Kinn, Kristiansand, Kristiansund, Kvinnherad, Levanger, Lindesnes, Lillehammer, Lunner, Lyngdal, Malvik, Meløy, Midt-Telemark, Midtre Gauldal, Moss, Namsos, Nesodden, Nome, Nordkapp, Nordreisa, Nordre Follo, Nordre Land, Orkland, Oslo, Osterøy, Risør, Rollag, Sel, Seljord, Senja, Siljan, Skien, Skiptvet, Smøla, Snåsa, Sortland, Stad, Stavanger, Steigen, Steinkjer, Stor-Elvdal, Stryn, Sunnfjord, Sykkylven, Sør-Fron, Sør-Varanger, Time, Tingvoll, Tromsø, Trondheim, Tydal, Tynset, Ulstein, Utsira, Vadsø, Vaksdal, Vang, Vefsn, Vega, Vennesla, Vestby, Vestvågøy, Vevelstad, Vik, Vinje, Voss, Vågan, Ørland, Ørstad, Øyer, Øystre Slidre, Åfjord, Ål, Ålesund, Årdal, Åsnes, Stad, Vanylven, Porsanger, Suldal, Kåfjord, Salangen og Melhus Kilde: Dråpen i havet

Venstre og KrF har etter flere ukers dragkamp gitt opp å bli enig med Høyre om hvorvidt Norge skal ta imot enslige mindreårige fra greske leirer utenom ordningen med FNs kvoteflyktninger. Dermed er det klart at regjeringen sprekker:

Høyre sier nei til en engangs Moria-løsning som kan lokke flere migranter til Hellas. Partiet vil ha en permanent mekanisme som fordeler byrdene likt mellom europeiske land.

Debatten om saken er i Stortinget tirsdag, men selve avstemningen skjer ikke før torsdag.

KrF og V inviterer opposisjonen

KrF og Venstre fremmer under debatten et forslag som de håper at opposisjonspartiene Ap, SV, Sp, Rødt og MDG kan slutte seg til etter at deres egne forslag har falt.

Alle ønsker å ta imot Moria-barn, men partiene har ulike forutsetninger og krav. Spenningen om utfallet og Moria-barns skjebne holder seg dermed til torsdag når selve avstemningen i Stortinget skjer.