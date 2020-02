Mener statsministeren må vurdere om Sivertsen har god nok dømmekraft

Det koker rundt fiskeri- og kystminister Geir Inge Sivertsen fra Høyre på grunn av ulovlig etterlønn og honorar fra fylkestinget. Han har betalt tilbake pengene.

I opposisjonen har kritikken vokst til et krav om at Sivertsens dager bør være talte som statsråd. Nå melder Frp seg på.

– Etter alt det som er avdekket om fiskeriminister Geir Inge Sivertsen, er det grunn for statsministeren til å vurdere om han har den vurderingsevne og dømmekraft som kreves av en statsråd, sier Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant for Frp og 2. nestleder i Stortingsgruppen.

Limi er en av tungvekterne i Frp. Helt frem til partileder Siv Jensen vendte tilbake til Stortinget, ledet han stortingsgruppen.

Fredag varslet SV at partiet vil stille mistillitsforslag mot Sivertsen.

Ligget lavt

Frp har så langt ligget ganske lavt og vært tause i saken om Sivertsen. Limi begrunner det med at saken har utviklet seg over tid, og at det nå er summen av saker som gjør at Frp mener statsministeren bør vurdere Sivertsens egnethet som statsråd.

Limi viser til at noe av det Sivertsen har rotet seg inn i, kan han rydde opp i, men mye vil henge ved ham. Limi mener fiskeriministeren har vist at han mangler forståelse av regelverk og hva som er rett og galt.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Summen er alvorlig

– Hva er det mest alvorlige?

– Summen av alt, men de to alvorligste sakene er at han aktivt søkte om etterlønn fra kommunen og i tillegg hevet honorar fra fylkestinget etter at han ble statssekretær og statsråd. Det er to alvorlige forhold som vitner om sviktende vurderingsevne, noe som er alvorlig for en person i en statsrådsposisjon, understreker han.

Limi sier at han er urolig for det som kan komme, ikke av nye avsløringer om Sivertsen.

– Mer hva vi kan vente oss av en person som har vist så dårlig dømmekraft, og som skal ta beslutninger på viktige områder, sier han til.

Statsministeres ansvar

– Er dette så kritikkverdig at Frp mener et er grunnlag for mistillit?

– Nei, vi er ikke der, og det har ikke vært noe tema hos oss. Jeg har heller ikke sett andre som har ment det. Det vi mener, er at statsministeren bør stille noen nye spørsmål og vurdere om han rett og slett er skikket. Det er hennes ansvar og oppgave, understreker han.

– Svekker denne saken Erna Solberg som statsminister?

– Jeg ser noen som spekulerer i det. Det er mer en del av et politisk spill at man med denne saken vil ramme statsministeren. Vi mener statsministeren må få sjansen til å rydde opp i dette. Det har kommet ny informasjon i saken over tid. Summen av feilene er det som bør være grunnlaget for at statsministeren på nytt vurderer om han er skikket til å være statsråd, avslutter Limi.

Statsminister Erna Solberg ga tirsdag kveld uttrykk for at har fullt tillit til Sivertsen, og at han nå har «ryddet opp».

– Det er viktig at han har gjort det, for det var det nødvendig å gjøre. Og så mener jeg han kommer til å være en god fiskeriminister, sa statsministeren.

Det var før Aftenpostens artikkel om at Sivertsen uttalte at han hadde sagt fra seg alle styreverv, men to måneder senere signerte årsregnskap som styreleder. Etter dette har Solberg ikke svart på Aftenpostens henvendelser om saken.