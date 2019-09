– Snikislamisering er et fenomen som vi har satt navn på. Vi tar avstand fra konspirasjonsteorier. Men at det foregår, ja det gjør det, sier Jon Engen-Helgheim om bruken av begrepet «snikislamisering» på vei inn til Frps sentralstyremøte fredag.

Frp-leder Siv Jensens bruk av ordet «snikislamisering» på tampen av valgkampen har bidratt til en ny runde med intern strid og skittkasting mellom sentrale politikere i Venstre og Frp.

Det fikk Venstres parlamentariske nestleder Abid Raja til å anklage henne for «brun retorikk», og det fikk Jon Engen-Helgheim til å slå tilbake med en beskyldning om at Abid Raja har skapt den «største polariseringen i norsk politikk siden krigen.»

De siste dagene har partilederne i regjeringspartiene forsøkt å bilegge striden. Men dagen etter at flere statsråder hadde invitert representanter for ulike muslimske organisasjoner til et møte mot muslimhets, fastholder Helgheim at det foregår «snikislamisering» i samfunnet og at han og Frp vil fortsette å bruke ordet.

Han definerte det som «tilpassing til særkrav som kommer fra noen få muslimer,» og som fører til en dreining og gradvis tilpasning til uønskede «skikker basert på et kvinneundertrykkende syn». Han trekker frem kjønnsdelt svømmeundervisning som et eksempel. Ifølge Helgheim blir en slik utvikling heiet på av politikere på venstresiden.

Fakta: Snikislamisering: Dette er saken Her er bakgrunnen for feiden mellom Venstre og Frp En drøy uke før valget la Sylvi Listhaug ut et bilde med teksten "Norge skal ikke ta imot båtimmigranter" på Facebook. Kort tid etter skrev Frp-leder Siv Jensen en kronikk der hun advarte mot "snikislamisering." Hun siktet til episode der en ung jente ikke ville ta kronprinsen i hånden i moskeen som ble angrepet av Philip Manshaus. Erna Solberg gikk ut og kritiserte Frps ord- og bildebruk. Etter valget gikk Venstres Abid Raja ut i NRK og anklaget Sylvi Listhaug og Siv Jensen for å spre «brun propaganda». Venstre-leder Trine Skei Grande ga uttrykk for støtte til Rajas reaksjon. Det fikk Frp-leder Siv Jensen og flere andre i Frp til å reagere kraftig. – Det er helt uakseptabelt at Grande stiller seg bak Abid Raja, uttalte Siv Jensen. Tidligere denne uken skrev Raja en kronikk i Aftenposten der han ga uttrykk for at det «stinker av Frps retorikk», og ba statsministeren svare på hvilke verdier vi skal stå for. Grande og Venstres nestledere tok deretter avstand fra begrepet «brun» retorikk. Onsdag morgen forklarte Raja at han med ordet «brun» ikke hadde ment å beskylde noen i Frp for å være nazister.

Mener NRK har bidratt til «snikislamisering»

På spørsmål om konkrete eksempler som noen har heiet på, og hvem, nevnte han bare en «ren kampanjevideo» i NRK der en kvinne forteller at hun er såret over å måtte vise frem ørene sine på passbildet.

– Hvem heiet på det?

– I det eksempelet er det NRK som bidrar til det. Det var den samme kvinnen som nektet å håndhilse på kronprinsen. Da tok moskeen selv avstand fra det og beklaget det. Så muslimer flest er ikke problemet. Men det sto mange norske feminister og heiet på at det var en verdi for henne ikke å håndhilse. Det er det vi angriper, sier han.

På spørsmål om han bidrar til å skjerpe frontene ved slik begrepsbruk, svarer han at det blir steilere fronter om «vi lar dette skje.»

– Det vil være et alvorlig problem. Og hvis vi ikke tør ta diskusjonene, det vil være et problem, sier han.

Engen-Helgheim understreker at han tar sterkt avstand fra trusler som er fremsatt mot Raja og fra innlegget til Helge Lurås i Resett der han skrev at Rajas «fiendtlighet mot det norske er farlig».

– Jeg er uenig i at man skal bruke Rajas bakgrunn mot ham. Vi skal diskutere politikk, men ikke hans bakgrunn. Det synes jeg er uryddig, sier han.

Dan P. Neegaard

Listhaug: Nei til nasjonalkonservativt Frp

Forut for fredagens sentralstyremøte i Frp har det vært stor uenighet om alt fra fortsatt regjeringsdeltagelse til hvorvidt Frp bør endres fra et liberalistisk til et nasjonalkonservativt parti.

Sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde har ønsket å endre partiets ideologiske grunnlag og fjerne ordet liberalisme fra partiets prinsipprogram.

– Jeg ønsker et Frp som går i en nasjonalkonservativ retning, som setter nasjonen Norge først, vår kultur og det vi står for, vårt eget land først, sa Tybring-Gjedde til TV 2 mandag.

Men ifølge TV2 har han i Frps landsstyre kun støtte fra sitt eget fylkeslag i Oslo.

Engen-Helgheim ga på vi inn til sentralstyremøtet uttrykk for at han ikke støttet ideen om at partiet skal «endre politikk og farge». Det samme signalet kom fra Frp-nestleder og statsråd Sylvi Listhaug.

– Bør Frp bli et nasjonalkonservativt parti?

– Overhodet ikke. Vi er et liberalistisk folkeparti, og det håper jeg vi fortsatt skal være, sier Listhaug.

Heller ikke parlamentarisk leder Hans Andreas Limi støttet ideen.

– Det er fint å tenke høyt, selv om alle tankene ikke er like gode, sier han på vei inn døren.

Dan P. Neegaard

Uenige om fortsatt regjeringsdeltagelse

Flere sentrale Frp-politikere har etter partiets dårlige valgresultat igjen dratt opp debatten om hvorvidt Frp er tjent med å sitte i regjeringen. Debatt om samme tema kom også opp i juni da Frp fremsatte sine bompengekrav.

Limi ga på vei inn i sentralstyremøtet tydelig uttrykk for hva han mente om denne interne debatten.

– Det er mange debatter vi bør holde ved like, men vi kan ikke ha kontinuerlige debatter om regjeringsdeltagelse. Det er vi ikke tjent med.

Tybring- Gjedde mente debatten om fortsatt regjeringsdeltagelse «kommer av seg selv.»

– Slik har det vært lenge nå. Men nå skal vi ha et møte og så får vi se hvordan stemningen er, sier han.