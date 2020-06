Budsjettavtale klar – må godkjennes av Frp

– Vi vil anbefale den. Så blir det opp til stortingsgruppen vår å avgjøre om den er god nok, sier Frps forhandlingsleder Sylvi Listhaug på vei ut fra et forhandlingsmøte torsdag ettermiddag.

Hvis brikkene faller på plass og Frp godkjenner avtalen, kan det bli en pressekonferanse på Stortinget torsdag ettermiddag. Avtalen skulle også godkjennes av Høyre, KrF og Venstre.

Regjeringens koronapakker kommer til å bli plusset på med nærmere fire milliarder i enigheten mellom regjeringspartiene og Frp, etter det NTB forstår.

De største beløpene vil etter alt å dømme gå til en vei- og bompengepakke og en storsatsing på behandling som ikke er relatert til korona, på sykehusene. Frp har også krevd en eldrepakke på 400 millioner.

Alt tyder på at Frp får gjennomslag for å reversere regjeringens forslag om å utsette kutt i makssatsen for eiendomsskatt. Det betyr at kuttet fra 5 til 4 promille for å begrense kommuners muligheter til å hente penger på eiendomsskatt kommer allerede neste år.

Saken skal behandles i Stortinget tirsdag og fredag i neste uke.