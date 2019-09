Politikere i flere partier har erfart at et personlig bilde eller en reklamevideo på Instagram, kan være bedre promotering av eget parti enn mye annet. Derfor har de aller fleste toppolitikerne egen Instagram-konto som brukes flittig før valget.

Men det finnes unntak som ikke legger ut noen bilder av seg selv på Instagram, og som likevel fosser frem på meningsmålingene. Trygve Slagsvold Vedum følges av nesten 1370 på Instagram uten å ha lagt ut ett eneste bilde eller en eneste video.

Politisk reklame på video

Debatten om forbud mot politisk TV-reklame har dabbet av i takt med økende utbredelse av videoreklame i sosiale medier. Enkeltpersoner og partier bruker videosnutter svært aktivt.

Det er kanskje ikke så overraskende at Venstre legger ut en video om obligatorisk ID-merking av katter, at Kjell Ingolf Ropstad viser seg frem som pappa og at Frp river bomstasjoner, men at Høyre legger ut en Banan-video om reseptfri Viagra ville kanskje ikke alle ville ha gjettet?

En sikker vinner: Politiker med dyr

Mange husker at Erna Solberg kysset en sjøløve i forrige valgkamp. Slike scener havner ofte i mediene. Alle liker jo dyr, og velgerne setter trolig også pris på en partileder som fremstår som dyrevennlig.

Dessuten er jo enkelte politikere kjent for å kvesse klørne, ha svinaktig god teft, fremstå som vaktbikkje mm. Her er noen av denne valgkampens dyrebilder.

By på deg selv

«Se og hør-kikkeren» bor i svært mange. Hvem er gift med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre? Og hvem er kjæreste med Hadia Tajik? Hvor gamle er barne- og familieministeren barn? Politikerne vet at det kan lønne seg å by på en litt personlig side av seg selv – uansett om det er familien, en hobby eller et sporty stunt man vil vise frem.

KrFs «fru annerledes»

Olaug Bollestad har gjort seg bemerket med en annerledes Instagram-konto der hun omtaler ektefellen og seg selv som herr og fru Larkins. «Livet med Larkins» var en TV-serie som omhandlet familien Larkins og livet deres på landsbygda i Kent på 50-tallet. Å by på et usminket bilde av familien er etter hvert blitt en gimmick.

By i det minste på tærne

Ikke alle liker å by så mye på seg selv, som f.eks. Sps Marit Arnstad. Da kan et bilde av tærne i en hengekøye hjemme være nok.

Andre, som til vanlig er mer åpne, kan også slå til med noen tåbilder – enten for å vise hvor hovne føttene blir når man er så sprek at man har «gått ei veka i fjellsko» (Olaug Bollestad, KrF) eller at de slapper av som folk flest (Jon Georg Dale, Frp).

Si meg hvem du omgås ...

Et bilde kan som sagt si mer enn ord. Det kan også gi et signal om hvem du vil være på lag med – enten det er streikende sykkelbud, klimastreikere, Frelsesarmeen eller helter fra terrorangrep på en moské.

Vis at du er opptatt av arbeidsplasser

Bilder tatt fra besøk på skoler, sykehjem og arbeidsplasser er gjengangere på Instagram i valgtider. Da må man ofte ikle seg klær og hjelmer er populært å bli avbildet i, enten man vil fremstå som «en av gutta på gølvet» eller som minister på besøk.