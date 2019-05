Frp har den siste uken strødd om seg med restriktive innvandringstiltak. Her er ett som ikke er det – og som i tillegg koster skjorta:

Egne introduksjonsmottak for alle kvoteflyktninger.

– Skal vi gi flyktningene muligheter til å lykkes, må vi hjelpe dem i gang. Det må vi bli flinkere til, sier Sylvi Listhaug, som søndag velges til første nestleder på Frps landsmøte.

Hun leder Frps innvandrings- og integreringsutvalg som på landsmøtet legger frem forslag til Frps nye innvandrings- og integreringspolitikk.

Aftenposten skrev mandag at utvalget foreslår dobbel- og firedobbel straff for kriminalitet begått i belastede områder.

Ett annet av forslagene er altså å opprette egne botreningsmottak for kvoteflyktninger.

– Samtidig må vi, mens flyktningene er på slike mottak, være tydelige på at vi forventer at de aksepterer vestlige verdier som demokrati, ytrings- og religionsfrihet og likestilling.

– Og at vi forventer at både kvinner og menn er i arbeid og flyktningene etter hvert tar ansvar for å forsørge seg selv sin familie, sier Listhaug.

Fakta: Hva er kvoteflyktninger? Flyktninger som ikke kan reise tilbake til hjemlandet sitt eller få opphold i det landet vedkommende oppholder seg i som flyktning. Kvoteflyktninger kommer ofte fra svært kummerlige forhold og kan ha levd i flyktningleirer i mange år. De skiller seg fra ordinære asylsøkere ved at de har fått saken sin behandlet og blitt anerkjent som flyktning av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) før de kommer til sitt endelige land. Stortinget avgjør hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot hvert år. Justisdepartementet bestemmer hvilke land flyktningene skal hentes fra og hvilke grupper som skal prioriteres ved uttak. I Granavolden- erklæringen (regjeringserklæringen) er det satt et tak på 3000 kvoteflyktninger de neste årene.

– Kvoteflyktningene vi tar imot er hjertelig velkomne

Forslaget er også en innrømmelse av at dagens oppfølging av kvoteflyktninger har vært for dårlig – også på Frps «vakt». Frp har vært i regjering siden 2013 og hatt ansvar for innvandringspolitikken hele veien.

– Systemet har sviktet. Vi har rett og slett vært for dårlige til å forstå de enorme kulturforskjellene som ligger der. Det er en enormt komplisert oppgave å integrere kvoteflyktninger, sier innvandringspolitisk talsperson Jon Engen-Helgheim, og legger til:

– Kvoteflyktningene som vi skal ta imot skal ønskes hjertelig velkomne. De skal hjelpes og gis et godt utgangspunkt for å lykkes. Men da må vi starte på en ordentlig måte og informere godt om hvordan vi lever her, hvordan vi gjør det i Norge.

Olav Olsen

– I dag får de kanskje den beskjeden etter å ha bodd her i to-tre år. Da først blir de møtt med forventninger om hvordan vi mener de skal leve. Det er for sent, sier Engen-Helgheim.

Listhaug sier det er et faktum at mange av kvoteflyktninger har store utfordringer med å tilpasse seg det norske samfunnet.

- Mange trenger rett og slett botrening og opplæring i norske lover, regler og verdier. Det må til hvis de skal lykkes i Norge. Det ønsker vi.

– Noen lager bål i stua

– Måten vi har gjort dette på tidligere med at flyktningene har flyttet rett ut til en kommune, har vært feil. Vi må ta oss tid til å lære dem hvordan det er å bo i Norge. Hvorfor og hvordan smører vi matpakker til barna? Hva gjør de når det er fem-ti minusgrader og barna skal ut for å leke?

Hun sier hun kom på ideen om slike mottak etter besøk i flyktningleirer i den tiden hun var innvandrings- og integreringsminister (2015–2018).

– For mange er det å komme til Norge som å reise i en tidsmaskin. Mange kommer fra krigsområder og fra land som mangler det meste, sier hun.

– Som statsråd møtte jeg folk som bodde på steingulv, som levde uten strøm og elektrisitet, som rett og slett ikke hadde noen fasiliteter.

– Plutselig ga historiene som flyktningkonsulenter hadde fortalt meg mening: Om kvoteflyktninger som tente bål på stuegulvet fordi de var vant til å gjøre det. Eller laget kjøkkenhage i stuen. Om folk som ikke visste hva elektrisitet var.

Engen-Helgheim sier det har vært en total mangel på forståelse for utfordringene mange kvoteflyktninger møter i et moderne samfunn.

– Dette må vi ta tak i med en gang flyktningene ankommer Norge. De må bli forklart og vist hvordan vi gjør det her i Norge. Men så må vi også være tydelig på våre forventninger.

På introduksjonsmottaket skal flyktningene lære:

Om norske lover og regler, spesielt de som skiller seg fra flyktningenes hjemland.

At det forventes at de aksepterer norske og vestlige verdier som demokrati, ytrings- og religionsfrihet, likestilling, tillit og fellesskap.

At de har ansvar for å forsørge seg selv og sin familie og at det forventes at både kvinner og menn er i arbeid.

Etter oppholdet på introduksjonsmottaket skal flyktningene plasseres i utvalgte kommuner som har spesialkompetanse.

Frp vil også at kvoteflyktninger – før de får komme til Norge – skal signere kontrakt med norske myndigheter der de må akseptere at vi vil respektere og etterleve norske lover, regler og verdier.

Brudd på en slik kontrakt skal sanksjoneres. Hvilke sanksjoner skal utredes, men brudd kan føre til at man mister rett til oppholdstillatelse.

Forslagene skal nå på høring i partiet.