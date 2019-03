Valgkomité-medlem i Trøndelag knallhardt ut mot VGs Giske-sak: – Fremstår som et politisk attentat

Trond Giskes politiske comeback ble brått avbrutt etter at VG og flere andre medier, deriblant Aftenposten, 21. februar publiserte en sak om at Giske danset tett med en ung kvinne på Bar Vulkan. Premisset i saken til VG var at kvinnen opplevde det som ubehagelig.

I går sto kvinnen, som heter Sofie og er 27 år, frem med knallhard kritikk av VG. Hun hevder seg feilsitert, mener hun ikke fikk komme til orde med sin versjon av saken, og hevdet hun flere ganger understreket at hun opplevde episoden som «helt uproblematisk». VGs redaktør har beklaget og innrømmet feil.