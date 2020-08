Arild Grande fremmer bekymringsmelding om ukultur i Trøndelag Arbeiderparti

Arild Grande kommer med bekymringsmelding om «hendelser og ukultur» i fylkeslaget. – Jeg har sett folk bli støtt ut, baksnakket, knust, skriver han på Facebook.

Ketil Blom Haugstulen

31. aug. 2020 15:16 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

«Jeg hadde første møte med assisterende partisekretær i dag. I dette møtet har jeg fremmet bekymringsmelding om hendelser og ukultur i Trøndelag Arbeiderparti som det bør ryddes opp i», skriver stortingsrepresentant Arild Grande fra Trøndelag Ap.

Han skriver videre at han har tre ønsker for prosessen videre:

At de som har hatt vonde opplevelser får en unnskyldning.

At det settes i gang en prosess med Trøndelag Arbeiderparti og partiet sentralt for å rydde opp i ukultur, samt utvikles planer som kan sikre at ingen flere skal oppleve det enkelte har vært utsatt for.

At det utarbeides en etisk standard i partiet for folk som får ledende verv, med klare krav til hvordan man jobber med kultur og ledelse.

I Facebook-innlegget er ingen Ap-politikere navnggitt. Grande skriver:

«Problemene i partiet handler ikke bare om enkeltpersoner. Det handler om usunne og skjulte maktstrukturer og at vi som har makt for ofte er ubevisste hvordan vi virker på andre og hvordan vår rolle og væremåte påvirker hele partikulturen. Jeg har selv sett alt for ofte at partiet har mistet medlemmer og talenter fordi folk ikke orker å være med på spillet, fordi de har opplevd ubehageligheter og fordi de finner det best å trekke seg unna.»

Advarte mot Kjerkol

Grande var leder av nominasjonskomiteen før helgens dramatiske fylkesårsmøte i Trøndelag Ap. Her hadde han en av hovedrollene i det som det som fortonte seg som en åpen personlig feide dem imellom ham og Ingvild Kjerkhol, som ble valgt til ny fylkesleder mot Grandes vilje.

Kjerkol ble før valgkomiteens innstilling forelå, omtalt som favoritt til å overta ledervervet da tidligere Ap-nestleder Trond Giske ble vraket. Men valgkomiteen foreslo i stedet Marit Bjerkås.

Grande: Kan ikke stille meg bak Kjerkol

I et oppsiktsvekkende innlegg fra talerstolen sa Grande:

– Jeg kan være helt åpen og ærlig på at jeg sa i valgkomiteen at jeg ikke kan stille meg bak et forslag med Ingvild Kjerkol som leder. Det har jeg personlige grunner for. Han fortsatte:

– Og jeg tilbød valgkomiteen, siden det faktisk var flere som ønsket å fremme forslag på Ingvild Kjerkol, at dersom komiteen insisterte på å fremme forslag på Kjerkol som leder, kunne jeg tre ut som leder.

Det lekket dessuten ut fra valgkomiteens arbeid at Grande hadde fortalt komiteen om en SMS han hadde mottatt. Ifølge Adressa hadde den følgende ordlyd:

«Ingvild??? Dere kan ikke kaste Trond for så å erstatte han med noen som har bedrevet trakassering i stooort i årevis!»

Det ble antydet at det kunne komme et varsel mot Kjerkol, om hun ble valgt.

Aps partisekretær varslet fulll gjennomgang av varsler-trussel i feiden mellom de to partitoppene fra Nord-Trøndelag.

– Jeg har sett folk bli støtt ut, baksnakket, knust

I Facebook-meldingen er ikke Kjerkol nevnt. Grande skriver imidlertid:

«Enkelte mener jeg burde være mer konkret om forholdene dette dreier seg om. Jeg sa på fylkesårsmøtets talerstol at jeg har sett folk bli støtt ut, baksnakket, knust, enkelte nærmest gå til grunne i en usunn partikultur. Alle vil selvsagt ikke kjenne seg igjen i dette bildet, iallfall ikke folk som har makt og selvtillit. Men det finnes folk som ikke har, eller har hatt det godt, i partiet vårt. Men alle må få eie sin egen historie og opplevelse».

Han fortsetter:

«Jeg er eksplisitt bedt av flere om ikke å fortelle hvilken hendelse de har opplevd eller fortelling de har. Enkelte har gått gjennom store påkjenninger, og må selv få ha kontroll på hva de vil si og ikke. Prosessen må derfor gjennomføres internt i partiet på en ryddig måte, og finne sin løsning der. Det vil sikre at alle involverte blir behandlet trygt og rettferdig. Dersom enkeltpersoner ønsker å stå frem med sin historie må det være ene og alene opp til dem».

Ti sist i meldingen skriver han at på nåværende tidspunkt ikke til å kommentere ytterligere om dette til pressen, i respekt for alle involverte. Han har ikke besvart henvendelser fra Aftenposten mandag.