Siv Jensen varsler Frp-krav om avgiftskutt i høst

Å få ned avgiftene slik at nordmenn handler mindre i Sverige, blir en viktig prioritet for Frp i høstens budsjettforhandlinger, varsler partileder Siv Jensen.

Frp-leder Siv Jensen taler til Fremskrittspartiets landsstyre på Gardermoen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve

– Regjeringen kan bare glemme å få vedtatt et statsbudsjett uten et tydelig Frp-stempel, sa Jensen da hun talte til partiets landsstyre på Gardermoen lørdag.

– Det er tid for handling. Avgiftene skal ned, og vedtakene skal gjøres denne høsten, sa Siv Jensen

– Det må bli slutt på at norske myndigheter subsidierer svenske kjøpmenn og straffer de norske, fortsatte hun.

Pensjonister og asylpolitikk

Jensen varslet flere felt Frp vil stå hardt på når regjeringen søker støtte for budsjettet neste år, blant annet bedre kår for pensjonistene og flyktning- og asylpolitikken. Hun gjorde det klart at det ikke kommer på tale å støtte et like stort mottak av kvoteflyktninger neste år som i år.

Frp-lederen kritiserte KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, som fredag varslet at Norge snart kan ta imot asylsøkere fra greske leirer, i tråd med avtalen de tre regjeringspartiene inngikk i våres.

– Uansvarlig

– Det var uansvarlig før vi fikk koronapandemien, og det er enda mer uansvarlig å gjøre det nå mens vi står midt oppi den, sa Jensen.

Det er første gangen landsstyret har et ordinært, fysisk møte etter at partiet gikk ut av regjeringen i januar, og Jensen ga fra seg finansministerjobben til Høyres Jan Tore Sanner.

Hele 80 resolusjonsforslag er levert inn i forkant av landsstyremøtet, som også skal avgjøre hvordan landsmøtet skal gjennomføres i tråd med smittevernreglene 16. oktober. Landsmøtet skulle egentlig vært holdt i mai.