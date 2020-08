Brodtkorb: Ikke naturlig å behandle Tangen-ansettelsen på nytt

– Det er ikke naturlig vi behandler saken på nytt, sier Julie Brodtkorb, leder i Norges Banks representantskap. Men finansminister Jan Tore Sanner må regne med et politisk oppgjør om ansettelsesavtalen med Nicolai Tangen.

Julie Brodtkorb, leder i Norges Banks representantskap, tror den nye avtalen med Nicolai Tangen blir lagt til protokollen. TERJE PEDERSEN

Dermed er det meste av den politiske sprengkraften rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet forduftet med den nye ansettelsesavtalen.

Med mandagens reviderte avtale hvor Tangen selger seg ut av AKO Capital, aksepterer Stortinget at interessekonflikten er borte.

Representantskapets leder Julie Brodtkorb, tidligere stabssjef hos statsminister Erna Solberg, har ingen planer om nye initiativ hvis ikke Stortinget ber om det.

Politisk oppgjør med Sanner

- Representantskapet oversendte saken til Stortinget 11.6. Stortinget kom med sin innstilling. Representantskapet er Stortingets tilsynsorgan og det er ikke naturlig vi behandler saken på nytt unntatt om Stortinget ber finansdepartementet legge til rette for det.

– På representantskapets møte 10.9 tas brevet fra Hovedstyret og innstillingen fra finanskomiteen til orientering, skriver Bordtkorb i en SMS til Aftenposten.

– Det er en ryddlig håndtering fra representantskapets side. De har gjort et svært godt og grundig arbeide med saken, sier Sps finanstalsmann Sigbjørn Gjelsvik.

Det var brevet fra representantskapet til Stortinget 11. juni som for alvor skisserte konflikten:

«Det er vesentlig at det i fremtiden ikke kan reises spørsmål om interessekonflikt for Nicolai Tangen, mellom egne plasseringer/eierskap/økonomiske eller andre interesser og SPUs (red.anm.: Statens Pensjonsfond Utland) interesser. Representantskapet må i sin tilsynsrolle kunne kontrollere at slike skiller er betryggende etablert og effektive».

Det politiske oppgjøret med finansminister Jan Tore Sanners (H) håndtering av saken, er derimot langt fra over.

– Vi kommer til å følge opp og gå nærmere etter i sømmene hva som har skjedd fra finansdepartementet side, og få frem hva denne prosessen har kostet, sier Gjelsvik.

Han viser til at det i «måneder etter måneder ble brukt ressurser på den såkalte brannmuren for at Tangen skulle kunne sitte med en stor eierpost i AKO Capital og samtidig være sjef for oljefondet.»

– Dette ble tatt opp og problematisert på et tidlig tidspunkt. Nå har man brukt store ressurser på å utvikle en modell som har vist seg ikke å være klok.

– Det burde man ha sett, spesielt når representantskapet gikk inn i saken med så stort alvor, mener Gjelsvik.

– Jobbet langs blindspor

– Har finansministeren sløst bort millioner av kroner?

– Sanner har påført fellesskapet kostnader som ikke burde ha påløpt hvis han hadde tatt grep på et langt tidligere tidspunkt. Han har pålagt stadig nye kostnader ved å jobbe videre langt et blindspor.

– Jeg kan ikke si eksakt beløp, men vi kommer til å stille spørsmål om det. Vi har registrert hvor mange som har vært involvert i Norges Bank og i Tangens apparat, sier Gjelsvik, som også mener Sanner har «satt omdømmet til Norges Bank og oljefondet på spill.»

– Kan saken ende i mistillitsforslag mot finansminister Sanner?

– Finansministerens innsats står til stryk. Så må vi bore videre for å se hva som er gjort og hva man ikke har foretatt seg. Vi må ha full oversikt over finansdepartementets arbeid.

– Saken må få en politisk oppfølging og så må vi se hva som blir konklusjonen, sier Gjelsvik.

Aps Hadia Tajik følger opp med et skriftlig spørsmål til finansministeren:

«Kva ser finansministaren at han burde gjort annleis i tida etter at han var informert om valet av ny leiar for NBIM 28. februar, dersom han hadde lagt rett lovtolking frå lovavdelinga til grunn i sin kontakt med Norges Bank fra fyrste stund?» spør Tajik.

SV: - Mye er på plass

– Jeg er glad for at Tangen har solgt seg ut som vi ba om. Dermed er mye på plass, sier SVs finanstalsperson Kari Elisabeth Kaski.

Hun finleser nå vedtektene rundt stiftelsen AKO Foundation for å sikre at det ikke gjenstår fare for interessekonflikter.

– Vi ser på detaljene i avtalen og rammeverket rundt AKO Foundation for å være sikker på at interessekonfliktene er borte. Det er viktig for oss å sikre at det ikke er noen interessekonflikter, og vi vil avvente og imøtese representantskapets tilsyn også, sier Kaski.