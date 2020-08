Frp ber om en ny vurdering av Tangens avtale

Fremskrittspartiet ber finansminister Jan Tore Sanner (H) anmode hovedstyret i Norges Bank om å gjøre en ny vurdering av ansettelsesavtalen til Nikolai Tangen.

Frps Hans Andreas Limi under Stortingets høring om Tangen-ansettelsen. Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

11 minutter siden

– Konflikten mellom representantskapet og hovedstyret i Norges Bank er så stor at Fremskrittspartiet er bekymret for at denne situasjonen kan skade omdømmet og forvaltningen av oljefondet, sier stortingsrepresentant Hans Andreas Limi i en pressemelding.

Tangen skal etter planen tiltre som ny oljefondssjef 1. september.