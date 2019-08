Olav Olsen

Under bompenge-debatten tirsdag fyrte samferdselsminister Jon Georg Dale løs mot Ap:

– Mange folk har ikke råd til å kjøre inn i byene. Frp vil ta ned kostnadene. Miljøpartiet de Grønne er iallfall ærlige på at de vil at folk ikke skal ha råd til å kjøre bil inn i i byene. Raymond Johansen og Ap sier ingen ting, sier Dale.

Han hadde tillatelse fra partileder Siv Jensen til å varsle et bompengepakken kommer snart, og at den vil innebære lavere bompenger både i byene og i distriktene.

Johansen er enig i at billigere veiprosjekter er bra, men han vil ikke love at det automatisk skal føre til lavere bompenger.

– Når vi snart kommer med en løsning, skal du motsette deg en løsning som drar ned bompengene også i Oslo, spurte samferdselsministeren.

– Oslo føder flere biler enn unger

– Ja, det kan det godt hende at jeg vil gjøre. Oslo vokser med 8000 mennesker hvert år. Vi har undertegnet Parisavtalen og har mål om nullvekst.

– Bompengene har vært fantastiske for Oslo. Vi har bygget veier og tunneler. Men Oslo har født mange flere biler enn unger. Da holder det ikke bare å presse bilene under jorden. Vi er helt avhengig av å gi folk et bedre kollektivtilbud, svarer byrådslederen.

Han viser Oslos planer om bygging av t-banetunnel, Fornebu-banen og å gjøre Majorstuen til landets tredje største knutepunkt.

– Vi vil redusere biltrafikken, gjøre byluften bedre og spare næringslivet for milliarder av kroner fordi det blir mindre kork. Men dette blir dyrt, sier Johansen.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland spurte om alle tiltakene i byvekstavtalene må koste én milliard:

– Går det ikke an å være mer nøktern? Avtalene gjør at bilistene skal betale. Da pøser vi på med dyre tiltak. Jeg har sett i Drammen hvordan mange tiltak ble blåst opp og ut av alle proporsjoner, sier han.

– Uten bompenger «kø, kork og kaos»

Mens Jon Georg Dale legger vekt på at «folk er ikke villig til å betale satsene lenger», peker Raymond Johansen på at «problemet er underfinansiering av en rekke prosjekter langt frem i tid.»

– Det er drømmer det du snakker om, et luksusproblem, at vi liksom har en masse penger til overs. Foreløpig er det underfinansiering av Oslo pakke 3. Å tro at simsalabim så vil man løse alt dette, har jeg ingen tro på, sier Johansen.

– Blir det bompenger for Oslo-folk hele livet?

– Da bompengene ble innført i 1989, var det snakk om å avvikle dem i 2002 eller 2003. Det er ganske krevende med den veksten Oslo har hatt og målet om at all vekst skal tas kollektivt. Vi må gjøre store, tunge investeringer.

– Hvis vi hadde fjernet bompengene, ville det vært oppskriften på kø, kork og kaos, sier han.