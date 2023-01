Stoltenberg advarer mot avhengighet av Kina

Butikk er også politikk, og vi må ikke gjøre samme feil som vi gjorde med Russland overfor Kina, advarer Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

05.01.2023 09:46 Oppdatert 05.01.2023 10:02

Det er farlig å gjøre seg avhengig av autoritære regimer, sa han da han talte til NHOs årskonferanse torsdag.

– Vi må ikke overføre teknologi som igjen kan brukes mot oss. Vi skal ikke slutte å handle med Kina, men vi må gjøre det på en måte som ikke truer vår sikkerhet, sa han.

– Det kan ikke være sånn at alle lønnsomme prosjekter gjennomføres fordi de er lønnsomme. Kortsiktige økonomiske interesser kan ikke settes foran grunnleggende nasjonale interesser, fortsatte han.

På samme måte som krig er for alvorlig til å overlates til generalene, er næringsvirksomhet for alvorlig til å overlates til næringslivsledere, mener Natos generalsekretær.

Må investere i sikkerhet

Vi må investere mer i forsvar og det koster penger, konstaterer Stoltenberg.

– Det har dere hørt meg snakke om mange ganger før, men nå mener jeg det ikke kan være noe tvil om nødvendigheten av å investere i sikkerhet. Vi trenger mer soldater, utstyr og ammunisjon. At det koster penger, sa Stoltenberg.

Han gjentok budskapet om at dersom Russland vinner i Ukraina, er det farlig for oss alle.

– Det vil være en beskjed til andre militære ledere at om de bruker militær makt, oppnår de det de vil, sa han.

Vladimir Putins invasjon av Ukraina kom ikke som noe overraskelse, og Nato var forberedt, hevdet Stoltenberg. Han påpeker at de raskt utplasserte styrker i øst.

– Det gjorde vi ikke for å provoserer fram en konflikt med Rusland, men for å forhindre at krigen i Ukraina ble noe verre: En storkrig mellom Russland og Europa i Nato, sa han.

– Et sterkt forsvar trygger freden, mener Nato-sjefen.