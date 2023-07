Solbrillesaken: Får Rødt smake sin egen medisin? Partiet har en lekse å lære, mener Kristin Clemet.

Møter Rødt seg selv i døren når partiet kritiserer kjøret mot partileder Bjørnar Moxnes? Kristin Clemet mener partiet lenge har vært ufine selv i sine angrep på andre.

Civita-leder Kristin Clemet mener Rødt-politikere har brukt metoder som utdriting, moralisering og latterliggjøring av politiske motstandere. – De har stort sett fått herje i fred, skriver hun på bloggen sin. Vis mer

«Noe bør sies før det settes punktum» skriver Civita-leder og tidligere mangeårig Høyre-statsråd Kristin Clemet på bloggen sin onsdag.

I innlegget sparker hun til partiet Rødt, som hun mener «har fått sjokk» av mediepresset mot Bjørnar Moxnes. Partilederen ble tatt for å stjele et par solbriller på Gardermoen for noen uker siden. Han er nå sykmeldt.

Hun siterer sentrale partimedlemmer som har uttalt at de mener pressen og folk på sosiale medier har gått altfor langt i å kritisere Moxnes.

«Samtidig må det være lov å si at Rødt har en lekse å lære», skriver Clemet.

– En slags politikkens Robin Hood

I innlegget hevder Clemet at Rødts modus operandi lenge vært å fremstille seg selv som en slags «vaktbikkje» og en «moralsk høyborg».

«De er ukorrupte og uselviske og bare opptatt av å ta fra de rike og gi til fattige. En slags politikkens Robin Hood», skriver hun.

Hun mener mange i partiet har tatt i bruk tøffe metoder i kampen.

«De går til direkte angrep på navngitte mennesker, ofte politiske motstandere, med de midlene som står til rådighet: Man kan drite dem ut, fremstille dem som onde, lyve om dem, moralisere, anmelde dem til politiet eller forsøke å latterliggjøre dem, for eksempel fordi de har «feil» navn. Mulighetene er mange.»

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson sier han angrer på at han har skrevet og sagt slemme ting, men han synes ikke Rødt er verst i klassen.

Clemet trekker særlig frem Rødts stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson. Hun viser til en tweet han skrev da tidligere toppkandidat i Oslo Frp Lars Petter Solås ble sykmeldt etter at han ble ekskludert fra partiet etter en nachspielskandale.

«Til å være så kritiske til den norske sykelønnsordningen er det påfallende hvor raske høyresidens politikere selv er til å bruke den når de driter seg ut på nachspiel eller noe annet går dem imot i livet», skrev Kristjánsson.

Rødt-politikeren har nylig beklaget denne tweeten. «Det måtte en Moxnes-sak til før Kristjánsson forsto hvor smålig og ondskapsfull denne tweeten var», skriver Clemet.

Hun trekker også frem at Kristjánsson omtalte tidligere redaktør og journalist i VG Olav Versto som en «reaksjonær kødd» etter at Versto døde i en ulykke i 2011.

– Jeg burde ikke sagt det

Mímir Kristjánsson sier i en kommentar til Aftenposten at de to eksemplene Clemet trekker frem, er dumme og slemme ting han ikke burde ha sagt.

– Jeg tror jeg i likhet med mange andre kan både være smålig og hevngjerrig. Jeg må prøve så godt jeg kan å tolke folk i beste mening, sier han.

På Facebook skriver Rødt-profilen at «Det er hevet over enhver tvil at jeg kan være slem med folk, ikke minst på sosiale medier». Han skriver også at «Det er ikke sjelden jeg har angret og skammet meg etter å ha levert fra meg spark godt under beltestedet».

Men han mener samtidig at Clemet har vært svært selektiv i eksemplene hun bruker om ham, og at hun har «glemt» å ta med at han ofte har rykket ut for å forsvare politikere som har vært ute i hardt vær.

– Jeg advarte mot en heksejakt etter Erna Solbergs koronafeiring, jeg forsvarte Bent Høie på koronahytta, Kjell Ingolf Ropstad i pendlerboligsaken, Jonas Gahr Støre da han glemte munnbind på trikken, Emilie Enger Mehls Tiktok-sak og Per Sandberg da han tok med tjenestetelefonen til Iran, ramser Kristjánsson opp.

Han sier at han er uenig i at Rødt er slemmere mot folk enn politikere i andre partier.

– Vi er ikke noen glansbilder i Rødt. Vi har vært kjipe i debatter, og jeg har vært kjip på sosiale medier, men jeg går ikke med på at Rødt er mer moralistiske eller kjipere enn andre, sier Kristjánsson.

– Uansett tror jeg hverken Kristin Clemet eller jeg er troverdige dommere over om det er høyre- eller venstresiden som er verst i drittslenging. Folk må bedømme dette selv. Så må jeg og alle andre i politikken jobbe hver dag for å føre en redelig og anstendig debatt, sier han.

Aftenposten har tatt kontakt med Kristin Clemet. Hun ikke ønsker å kommentere saken ut over det som står i innlegget.