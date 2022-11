Even Jacobsen (17) stiller til valg som tidenes yngste ordfører

17-åringen fra Ringerike stiller som ordførerkandidat for Venstre.

Ordførerkandidat Even Jacobsen (V), her under et landsmøte i Unge Venstre.

9 minutter siden

– Jeg har fått høre at jeg er for ung og uerfaren til å stille til valg, men det tenker jeg bare får være deres mening, sier Even Jacobsen til Aftenposten.

Skolegangen på Hønefoss videregående kombineres med kommunestyremøter og intervjuer. Til tross for sin unge alder, har Jacobsen nemlig rukket å være politisk aktiv i over fem år.

Nå kan han i teorien bli tidenes yngste ordfører. Den rekorden holdes i dag av Jonas Andersen Sayed, som var 21 år gammel da han ble valgt inn som førstekandidat for KrF i Sokndal.

Jacobsen startet sin politiske karriere i Ringerike og Hole MDG, hvor han over en lengre periode var nestleder. Det var ikke før i vinter at han bestemte seg for å bytte parti, og meldte seg inn i Venstre.

– Min fanesak er klima. Jeg vil skape grønne byer og lokalsamfunn, hvor folk kommer foran bilene, og hvor det er områder folk kan møtes, sier den unge politikeren.

Har lokallaget i ryggen

Alderen for stemmerett i Norge er 18 år. Jacobsen har med andre ord ikke stemmerett ennå, selv om han går til valg på å bli ordfører. Tidligere i år foreslo Venstre å gi 16-åringer stemmerett fra neste lokalvalg. Det stemte Stortinget imot.

Jacobsen fyller 18 i juni 2023, akkurat i tide for kommunevalget som avholdes 11. september samme år. Derfor har han lov til å stille som kandidat, allerede nå.

Selv om enkelte hevet øyenbrynene da Jacobsen annonserte sitt kandidatur, har han fått nesten utelukkende positive reaksjoner.

– Folk synes det er bra at jeg engasjerer meg, spesielt som ung. Jeg håper at resten av laget har troen på meg, siden de valgte meg til ordførerkandidat. Men jeg regner med at de er litt spente også, siden jeg er helt fersk i partiet.

Ringerike Venstre har nå pekt ham ut som sin ordførerkandidat.

I tillegg til klimakamp og grønnere byer, er 17-åringen opptatt av at Ringerike skal være en trygg og inkluderende kommune å bo i. Han er klar for å ta både store og små kamper:

– Jeg vil ta de frihetskampene som kan kjempes lokalt, og jobbe for at alle i Ringerike får muligheten til å bestemme litt mer over sine egne liv, sier Jacobsen.

– Hadde vært en drøm

Jacobsen har flere verv. Han er styremedlem i både Ringerike Venstre, Ringerike og Hole Unge Venstre, samt Viken Unge Venstre.

Men på spørsmål om hvor sannsynlig det er at lokallaget velger en 17-åring til å bli ordfører, er han realistisk:

– Det er ganske sikkert at jeg blir valgt inn i kommunestyret, men å bli ordfører er nok ikke like sannsynlig. Men jeg er ikke veldig opptatt av akkurat det, for målet mitt er i hovedsak at Venstre skal gjøre et best mulig valg, sier han.

– Er Stortinget drømmen?

– Det er ikke noe jeg tenker så mye på, skal jeg være ærlig. Mitt mål nå er at Venstre skal vinne valget lokalt, og gjøre Ringerike til en enda bedre kommune. Hva som skjer videre får vi se.

Han legger samtidig ikke skjul på at det hadde vært stas å få jobbe side om side med landets beste:

– Men selvfølgelig hadde det vært en drøm å få kjempe for de sakene jeg brenner for, på et nasjonalt nivå, avslutter Jacobsen.