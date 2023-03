Hun er SVs eneste lederkandidat. Nå kommer hun med en advarsel til Støre

Hun er alenemor, kristen og akkurat nå ganske oppgitt. Kirsti Bergstø (SV) ligger an til å bli partiets nye neste leder.

Kirsti Bergstø mener partiene på venstresiden må slutte å utelukke andre – eller seg selv – når det er spørsmål om hvem som skal sitte i regjering sammen.

04.03.2023 14:46

– Det er fullstendig uholdbart at vi har hatt et pågående menneskerettighetsbrudd i over 500 dager og at beklagelsen fra regjeringen satt så langt inne.

Utenfor kontorvinduet på Stortinget ser vi en same i en fargesterk kofte gå forbi. Demonstrasjonen for reindrift på Fosen har gått inn på Bergstø.

