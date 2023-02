Akershus Ap foreslår Tonje Brenna som ny nestleder. Oslo Ap venter med å velge mellom Tajik og Brenna.

Styret i Oslo Ap foreslår gjenvalg på Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen til sentralstyret. Oslo Ap vil foreløpig ikke velge mellom Hadia Tajik eller Tonje Brenna som ny nestleder.

Tidligere nestleder Hadia Tajik (t.v.) og utdanningsminister Tonje Brenna er begge foreslått som ny nestleder i Ap.

28.02.2023 20:21 Oppdatert 28.02.2023 20:41

Akershus Arbeiderparti har i kveld foreslått Tonje Brenna (35) som ny nestleder og Jørgen Vik (52) som nytt sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet.

- Styret i Akershus Arbeiderparti foreslår Tonje Brenna som ny nestleder i Arbeiderpartiet. Tonje er en politisk nytenker, dyktig lagbygger, flink til å forene folk med ulike meninger, og har evne til å lede under krevende omstendigheter.

– Men viktigst av alt: Tonje er glad i mennesker. Det gjør at folk blir motivert av å bli ledet av henne, sier leder av Akershus Arbeiderparti, utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Fylkeslaget gjennomførte sitt ordinære styremøte digitalt tirsdag kveld. Fylkesleder Anniken Huitfeldt ledet møtet fra London.

- Vi har også foreslått vår dyktige ordfører fra Lillestrøm, Jørgen Vik, som ordinært medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre, sier Huitfeldt.

Tonje Brenna fra Jessheim er i dag kunnskapsminister og tidligere både fylkesrådsleder i Viken og gruppeleder for Akershus Arbeiderparti. Hun var generalsekretær i AUF og på Utøya under massakren 22. juli 2011.

- Jeg er veldig glad i Arbeiderpartiet, og stiller meg til disposisjon som nestleder for partiet dersom landsmøtet i mai ønsker det. Tusen takk for tilliten Akershus Ap viser meg, sier Brenna i en pressemelding.

Aps nye kronprinsesse

Oslo Arbeiderparti støtter gjenvalg på Jonas Gahr Støre som partileder og Raymond Johansen som sentralstyremedlem. Vi foreslår også Kamzy Gunaratnam som nytt medlem av sentralstyret. Styret i Oslo Arbeiderparti vil diskutere andre kandidater i vårt møte 7. mars.

Det skriver Øyvind Slåke, sekretær i Oslo Ap, i en SMS.

Dermed er det duket for kamp mellom tidligere nestleder Hadia Tajik (39) og Tonje Brenna (35) om å bli partiets kronprinsesse. Og sterk kandidat til å overta som partileder og statsministerkandidat når Støre en gang gir seg.

Oslo Ap vil antagelig først ta stilling til de to kandidatene når flere fylkeslag har meldt sitt syn. AUF og Agder Ap har tidligere foreslått Brenna som nestleder. Fra før er det klart at partileder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran ønsker gjenvalg.

Tajik trakk seg som nestleder i mars i fjor etter bråk om leiekontrakt, pendler- og utleieboliger.

Tajik omstridt

I forrige uke foreslo Rogaland Ap comeback for Hadia Tajik.

– Hadia har beklaget det hun har gjort, trakk seg som nestleder og statsråd og har gjort opp for seg. Vi mener hennes kvaliteter som folkevalgt taler for seg selv, sa Frode Fjeldsbø, leder i Rogaland Ap, til VG.

Men det er krefter i både Rogaland Ap, fagbevegelsen og andre fylkeslag som mener tiden ikke er moden for comeback for Tajik.

Noen mener det er for kort tid siden hun trakk seg. Noen mener det er et problem at hun har kjøpt leilighet med mann og barn i Oslo. Andre igjen mener at Brenna er partiets største politiske talent og lederemne.

Valget av partiledelsen skjer på Ap-landsmøtet 4.–6. mai.

Leder i Aps valgkomité, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, har gitt to tydelige signaler om sammensetningen av fremtidens partiledelse: