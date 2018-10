På møtet var byråden for oppvekst og kunnskap igjen bedt om å redegjøre for påstander om samarbeidsproblemer med Utdanningsetaten.

Så mye klokere ble likevel ikke komitémedlemmene underveis i møtet.

Thorkildsen hadde varslet en skriflig redegjørelse for den vanskelige situasjonen, og startet med å lese opp fra denne. Budskapet oppsummerte hun selv slik:

– Jeg kommer ikke til å gi noen detaljert informasjon her i kveld.

Som årsak oppga hun hensynet til «prinsipper og regler for virksomhetsstyring i Oslo kommune», og til den pågående behandlingen av varslersaken mot henne.

Morten Uglum

Undersøkelsen av Varslingssaken mot Thorkildsen skjer i regi av byrådsleder Raymond Johansen.

– Det er alvorlige påstander som er fremsatt mot meg. Påstander om at jeg har mobbet og trakassert. Situasjonen som er oppstått er svært krevende, sa Thorkildsen, men gjentok at hun ikke ville gi detaljert informasjon.

Samtidig avviste hun å beklage det hun tidligere har uttalt om saken i flere medier, men hevdet at enkeltuttalelser er vridd på.

Gjentok at hun ikke trer til side

Thorkildsen ble også denne gang spurt om hun har vurdert å tre til side mens varslingssaken blir utredet.

Dette avviste en offensiv byråd, og sa:

– Det skulle tatt seg ut, man skal ikke gjennom varsler kunne lamme en politisk ledelse.

På forhånd hadde Høyres komitémedlem Nicolai Langfeldt sendt flere skriftlige spørsmål til Thorkildsen. Blant annet med spørsmål om eksempler på manglende samarbeidsvilje hos utdanningsetaten.

Det var nettopp Langfeldts spørsmål som var bakgrunnen for at det var ventet høy temperatur under møtet. Men Langfeldt uteble, og fikk ikke høre Thorkildsens ene berøring av samarbeidsproblemene, under følgende punkt i den skriftlige redegjørelsen:

«Jeg og tidligere byråd for oppvekst og kunnskap har dessverre opplevd at samhandlingen og samarbeidet med etatens ledelse til tider har vært utfordrende. Det er uheldig og vanskeliggjør arbeidet med å gjennomføre oppvekst- og utdanningspolitikken.»

På spørsmål om når det vil bli konkludert i varslersaken antydet Thorkildsen «mot slutten av oktober».