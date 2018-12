– Det går bra med meg.

En uke etter at han ble sykmeldt fra jobben på Stortinget, møter Aftenposten en tilsynelatende opplagt, forsonende og kampklar Abid Raja på en kafé på Oslo S.

Sykmeldingen kom etter at partilederen omtalte Raja i svært negative ordelag i en telefonsamtale med Høyres Henrik Asheim under et oppstartsmøte for budsjettforhandlingene. Telefonen sto på høyttaler. I rommet satt Abid Raja.

– Mandag kom episoden ut i media. Det var jeg ikke forberedt på. Det ble en ekstra dimensjon å forholde seg til. Jeg var egentlig sykmeldt frem til søndag, men fordi partiet nå står i det vi står i, valgte jeg å ta kontakt med stortingslegen i dag og be om å bli friskmeldt, sier han.

– Det er viktig at jeg nå kommer på landsstyremøtet, snakker med mediene og bidrar til å legge saken død, legger han til.

– Kom utfallet mot deg fra Grande helt overraskende på deg?

– Det var overraskende og uventet. Jeg var ikke forberedt i det hele tatt. Det var en følelsesmessig vanskelig situasjon å bli satt i. Samtidig var det viktig for meg å sette til side de personlige følelsene og behovene som da kom, for det var viktig for Regjeringen å ha en god budsjettforhandling, sier Raja, og takker motpartene i forhandlingene for at de ikke «brukte episoden» mot ham.

– Kan en unnskyldning rette opp det hun har sagt om deg til andre?

– Den siste uken har også vært en veldig stor belastning for Trine. Hun har bedt om unnskyldning offentlig, og til meg i dag. Vi har møttes, og jeg velger å akseptere den unnskyldningen fullt ut. Når ledere tar ansvar og beklager at de gjør feil, er det viktig – og det er en av de viktigste tingene jeg har lært i Norge – at man tar unnskyldningen imot. Det gjør jeg.

– Hun har også gitt en unnskyldning tidligere. Var ikke den god nok?

– Jeg vil si at den unnskyldningen jeg har fått i dag og de jeg har sett i pressen – de unnskyldningene er gode nok for meg, sier Raja.

Etter møtet med Skei Grande brukte Raja dagen på å «snakke ut» til «de som hadde spurt» - altså VG, DN, NRK, Dagbladet, TV2 og NTB.

Olav Olsen

Om forholdet til partilederen:

Torsdag formiddag møttes de to på Stortinget. Ifølge Raja var det ikke to sure og sinte mennesker som møttes. Nå er de ifølge ham forsonet.

– Jeg har kjent Trine i nesten 20 år. Vi har samarbeidet nært og tett, og det er klart at som dere har skrevet, har det vært noen episoder. Men jeg tror ikke det er så mange flere enn de dere har funnet, sier Raja.

– I et over 20 år langt samarbeid er det klart det blir litt gnisninger og uenighet. Men vi har mye mer til felles enn det bitte lille som har splittet oss. På det som har seget ut til avisene kan dette fremstå som en mye større personkonflikt enn det egentlig er, legger han til.

Han sier de to har besøkt hverandre hjemme ved flere anledninger. Partilederen har jaktet Pokémons sammen med Rajas sønn.

– Hvordan skal folk tro det ikke er en personkonflikt mellom dere når hun for eksempel har sagt at du er ute etter jobben hennes?

– For det første har hun beklaget det, og sagt hun ikke mente det. Da må vi legge til grunn at det er det hun mener.

– For det andre er jeg ikke ute etter jobben hennes. Jeg har alltid stått bak Trine – med unntak av noen få politiske veivalg som for eksempel før landsmøtet for ett og et halvt år siden da vi skulle foreta et retningsvalg om vi skulle kaste eller gå inn i Regjeringen. Og jeg tror vi i dag er enige om at det var et riktig valg å gå inn i Erna Solbergs regjering, sier Raja.

Olav Olsen

Om sykmeldingen:

Konflikten mellom de to Venstre-toppene har tapetsert mediene siden mandag. Underveis har Per-Willy Amundsen påpekt på Facebook at «det er blitt for lett å få sykmelding dersom verbal korreks fra sjefen kvalifiserer som diagnose». Trygve Hegnar antydet at Raja var «pinglete».

Raja vil ikke kommentere kritikken fra de to mot sykmeldingen.

– Men jeg vil forklare dette for mine velgere: Fra 10. november til jeg ble sykmeldt, gikk det 18 dager. Hva skjedde på disse 18 dagene, spør han.

Han viser til at han på ti dager forhandlet frem et helt statsbudsjett («det er i seg selv arbeidskrevende, men jeg har jobbet hardt før. Det tar ikke knekken på meg»). Fire dager etter den nå mye omtalte samtalen, var han i oppvaskmøte med Trine Skei Grande. Samme dag vitnet han i flere timer i retten mot islamisten Mohyeldeen Mohammad, som senere ble dømt til 2,5 års trusler mot Raja («Jeg tror ikke folk forstår hva slags liv det er å ha så mye kontakt med PST og ha et slikt ekstremistmiljø på seg»).

– Når du putter alt dette i en stor gryte og rører sammen, kan det gå ut over nattesøvn og det ene og det andre. Og det gjorde det, sier Raja.

– Da vi hadde lagt frem budsjettinnstillingen som jeg hadde mobilisert alle mine krefter til, gikk jeg opp til stortingslegen og forklarte henne at «dette er min situasjon nå». Hun anbefalte sykmelding til og med søndag, hvis ikke mente hun jeg ville gå på en smell. Hun er spesialist i arbeidsmedisin, og jeg valgte å følge rådet, sier Raja.

Han legger til at han tror det er første sykmelding han har hatt som stortingsrepresentant. Ifølge flere kilder har Raja sagt at han var syk fordi Grande gjorde ham syk. I SMS til kolleger i finanskomiteen skal han ifølge Adresseavisen begrunnet sykmeldingen med «mobbing» fra partilederen.

– Det var ikke Grande alene som var grunn til at du ble syk?

– Nei, det var en sammensatt greie. I de 18 dagene kokte deg mye. Jeg sier ikke at Trine-samtalen ikke gikk inn på meg. Den gjorde det. Men det var en sammensatt situasjon som gjorde at stortingslegen mente det var riktig at jeg tok noen dager fri. Jeg tror hun gjorde en riktig vurdering.

Om saken som utløste det hele:

Det gikk ti dager fra Raja gikk på Facebook og i mediene og benektet at Venstre hadde godtatt å øke bevilgningene til den omstridte organisasjonen HRS, til Asheim måtte ringe Grande fra forhandlingsmøte for å oppklare hva som egentlig var Venstres posisjon i saken.

– Hadde dere ikke diskutert saken, eller var dere bare ikke enige?

– ......jeg tror jeg nøyer meg med å si at i denne saken er det ting som ble «lost in translation». Men vi skal lære av dette. Trine og jeg har snakket sammen i dag nettopp om at vi må kunne klare å ha en felles forståelse av hva som skjer, sier han.

Resultatet av forhandlingene er han imidlertid svært fornøyde med. Det endte etter det Aftenposten kjenner til med at Venstre sikret 17 millioner kroner i ekstra bevilgninger til organisasjoner som er viktige for partiet, mot at Frp sikret en halv million til HRS i nysalderingen av budsjettet.

– Jeg vil egentlig kalle det et veldig godt forhandlingsresultat, sier Raja.

Olav Olsen

Om jul, forsoning og tilgivelse:

Venstre skal trolig i regjeringsforhandlinger igjen over jul, hvis sonderingene med KrF fører frem. Men all oppmerksomheten rundt partiet har den siste uken vært rettet mot konflikten i ledelsen. Raja mener saken har «kommet helt ut av proporsjoner».

– Det var også derfor det var viktig for meg å friskmelde meg – og jeg kan si det var mot legens råd. Men nå trenger partiet dette. Vi har et felles prosjekt for partiet, og jeg tror Trine kommer til å ri dette av seg, sier han.

Han har merket seg at saken gjør at sosiale medier igjen renner over av kommentarer om Grande «som ikke hører hjemme noe sted».

– Min oppfordring til alle er dette: Nå går vi inn i juletiden. Den handler om forsoning, nestekjærlighet, fremsnakking og tilgivelse. Det aller viktigste vi voksne kan gjøre, er å være gode rollemodeller for våre barn. Når man skriver slikt på sosiale medier, så tenk over dette: Er det slik du vil dine egne og naboens barn skal bli?