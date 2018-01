Støre: – Dokumentasjonen underbygger varslernes historier

Søndag kveld ga Trond Giske beskjed om at han trekker seg som nestleder i Ap. Mandag var Ap-toppene samlet til sentralstyremøte i Oslo for å bli orientert av Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng.

– Dette handler ikke i første rekke om jus, men om tillit, sa Støre på pressekonferansen etter sentralstyremøtet mandag ettermiddag.

Støre understreket at dette ikke dreide seg som jus, men om tillit.

I fire punkter oppsummerte Støre hvorfor han ikke hadde tillit til Giske:

Giskes handlinger ikke var forenlig med partiets regelverk og ideer.

Det har handlet om ubalanse i maktforhold mellom varsler og den det varsles om.

Forskjell i alder; unge kvinner og en mann i 40 årene.

Og det handler om Aps verdier, understreket Støre som viste til at partiet gjennom politiske prosesser har motarbeidet at noen skal ha urimelig makt over andre. På den måten har partiet gitt både kvinner og menn trygghet.

– Vi tror på varslerne. Og på samme måte har vi et ansvar for at den det varsles mot også får komme med sin versjon. Hovedbildet er at denne dokumentasjonen underbygger varslernes historie, sa Støre.

– Men Giske skal få komme med sin versjon før vi konkluderer, sa han.

Giske skal gi skriftlig svar på varslene innen utgangen av denne uken, opplyste Støre.

Støre: Ba Giske trekke seg 1. januar

Støre sier at han ba Giske trekke seg i en samtale med Giske 1. nyttårsdag.

– Det er viktig for meg være på riktig side av historien, sa Støre, og refererte til #metoo-kampanjen.

– #metoo-kampanjen har vært brutal og smertefull for mange, men det er den tiden vi står i. Det er utfordrende for partiet å håndtere dette, men det er det vi nå gjør, sa Støre.

Giske får avløsning som finanspolitisk talsperson

Støre sa også at Ap skal velge en ny finanspolitisk talsperson etter Trond Giske, som har hatt dette vervet siden valget i fjor høst.

– Giske har stilt sin plass som finanspolitisk talsperson til disposisjon. Vi vil raskt ta dette opp i stortingsgruppen og sørge for at partiet får på plass en ny finanspolitisk talsperson, sa Støre.

– Giske ikke ferdig

Støre sa også at Giske ikke er ferdig i norsk politikk.

– Trond skal komme tilbake til Stortinget. Alle har mulighet til å opparbeide seg tillit som er gått tapt, sa Støre.

– Vi Giske igjen kunne få sentrale verv i partiet?

– Det tilligger fremtiden. Vi skal ha den holdning at den tilliten du taper kan du jobbe tilbake. Det krever noe av en selv. Som stortingsrepresentant for Trøndelag skal det skje på en skikkelig måte. Det kan alle forestille seg vil bli en krevende oppgave for ham, sa Støre.

– Tilliten kan gjenopprettes

– Vil du noen gang kunne ha tillit til Giske som i nye posisjoner, Støre?

– Jeg er skrudd sammen slik at jeg ikke rett til å unnskylde det noen har gjort mot andre. Jeg har rett til å uttale meg om tillit. Og tillit du har tapt kan du gjenopprette.

– Tror du at det kan skje?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Kan fortsette med én nestleder

Støre sa at dagens sentralstyremøte ikke konkluderte med at det er behov for et nytt landsmøte i Ap. Men han er åpen for at noen i partiet ønsker dette. Dette skal avklares frem mot Aps landsstyremøte i Ap i slutten av januar.

– Kan Ap fortsette med bare en nestleder?

– Ja, sa Støre og minnet om at dette har partiet også hatt tidligere.

Støre opplyste at han og Stenseng har hatt to møter med Giske på tre og seks timer der varslene var tema.

– Bestred han hele eller deler av varslingene på disse møtene?

– Ja, sa Støre.

Støre opplyste om at ingen av varslene mot Giske er anmeldt til politiet.

– Meg bekjent er det ingen saker anmeldt etter straffeloven og jeg har heller ikke gitt noe slikt råd, sa han.

Pål Lønseth skal lede utvalg

Sentralstyret i Ap bestemte mandag at et eget utvalg skal se på hvordan partiet håndterer påstander om seksuell trakassering.

Utvalget skal ledes av tidligere statsadvokat og statssekretær i Justisdepartementet, Pål Lønseth. Han er i dag partner i PwC.

– Utvalget skal se på dagens rutiner for seksuell trakassering og se på de rutiner og prosedyrer vi har for å følge opp på en god måte og for å ha en god beredskap i fremtiden, sa partisekretær Kjersti Stenseng.

Utvalget vil få en «kort frist» for å levere sitt arbeid, ifølge Stenseng.

Konflikter fremover

I og med at Trond Giske søndag meddelte at han trekker seg som nestleder, er den umiddelbare spenningen rundt konflikten som har lammet partiet siden før jul, over.

Men ut av den dramatiske varslerkonflikten har det vokst frem både nye og gamle spenninger, som vil prege partiets indre liv også i ukene, månedene og kanskje årene som kommer:

Mellom Oslo Arbeiderparti og Giskes kjerneområde Trondheim og Trøndelag.

Mellom nestleder Hadia Tajik og partifeller lokalt og regionalt som reagerer mot at hun gikk ut mot Giske på Facebook, og at hun valgte å lese opp fra varslene i sentralstyret.

Mellom Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik som utfordret hans plan ved å lese opp varslene.

Mellom partisekretær Stenseng og sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen i stortingsgruppen.

Mellom ansatte i stortingsgruppen og gruppeledelsen på grunn av anklager om dårlig ledelse og arbeidsmiljø.

Hindret Carl I. Hagen til Nobelkomiteen

Enkelte ordførere og fylkesledere har også fremmet tanken om Ap bør ha et ekstraordinært landsmøte for å vurdere tilliten til resten av partiledelsen.

Legg så til at partiet gikk på et dundrende valgnederlag i september og siden ikke har maktet å løfte frem politiske som både kan samle partiet og utfordre Solberg-regjeringen, bortsett fra at Ap maktet å hindre at Carl I. Hagen ble valgt inn i Nobelkomiteen.