Ingen enighet etter «forsoningsmøte» mellom LO og Frp

– Det er alltid nyttig å møtes. Selv om retorikken er litt annerledes, er de ideologiske stolpene urørte. De ligger fast. Her har vi ikke nærmet oss hverandre, sier Gabrielsen til Fri Fagbevegelse.

Etter en heftig ordkrig mellom Frp og LO i vår om hvem som best representerer arbeiderne, møtes LO-lederen og Frps partileder, som også er finansminister, onsdag for å snakke ut.

Det var Jensen som i mai inviterte LO-leder Hans Christian Gabrielsen til et lukket møte, etter at sistnevnte hevdet at Frp har erklært krig mot fagbevegelsen.

– Ikke enige om løsningene

– Overordnet er vi enige om utfordringene. Men ikke nødvendigvis like enige om løsningene. Men nettopp derfor er det viktig å setter seg ned og diskutere disse tingene. Jeg er veldig glad for at vi fikk til dette møtet, sier Jensen til Fri Fagbevegelse.

Jensens invitasjon kom i kjølvannet av en 1. mai-markering preget av hard, retorisk kamp mellom Frp og Arbeiderpartiet om hvem som er arbeidernes parti i Norge.

En del av bakteppet er også Jensens angrep på LO i vårens landsmøtetale. Det hevdet hun at LO var mer opptatt av partipolitikk enn av arbeidernes interesser.

På Frps kontor

Det førte igjen til harde angrep fra LO-lederen som blant annet uttalte at «arbeidsfolk har for lengst gjennomskuet Frp som et skattekuttparti for de aller rikeste».

Møtet mellom de to fant sted på Frps partikontor onsdag ettermiddag.

LO-lederen tok opp viktigheten av hele, faste stillinger i norsk arbeidsliv, kampen mot sosial dumping og tiltak for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet. Også kampsaken pensjon fra første krone ble tatt opp.

Jensen opplyser at påfyll av kompetanse i et arbeidsliv i endring, hvordan yrkesfag kan gjøres mer relevant og arbeidslivskriminalitet blant temaene som ble diskutert.

– Det er mange saker Frp og LO har felles interesse av å løse, for å gjøre hverdagen til norske arbeidere bedre. Mitt håp er at LO er interessert i å ha jevnlig dialog med oss, for å motbevise myten om at fagorganisasjonene bare er tett koblet til venstresiden, skrev Jensen i en epost til NTB før møtet.