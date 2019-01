– Regjeringsplattformen viser liten vilje til å sette bremsen på for de tøylesløse konsesjonsrundene på norsk sokkel, sier Bellonas leder Frederic Hauge til Aftenposten.

Han mener derfor at KrF nå bør be om posten som olje- og energiminister for å rydde opp i det han mener er rot og sikre departementet som en medspiller i det grønne skiftet.

Han får støtte fra en rekke av de andre miljøorganisasjoner.

Frp en røde klut

De fire siste olje- og energiministerne har vært en rød klut for miljøbevegelsen. Det startet med Sps Ola Borten Moe i den rødgrønne regjeringen. Deretter tre Frp-ere, Tord Lien, Terje Søviknes og dagens statsråd Kjell-Børge Freiberg.

Hauge mener at Frp-ministerne har gitt gass i oljepolitikken.

– Det er fullstendig uforståelig når vi vet at Norge må omstilles bort fra oljen, og rekorden i antall TFO-tildelinger denne uken kaster mørke skygger over regjeringens arbeid, sier han.

TFO-tildelinger av letelisenser etter olje og gass, er i forhåndsdefinerte områder av sokkelen hvor geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd. Disse skjer utenom de vanlikge konsesjonsrundene.

Hauge mener at Frp-statsråden heller ikke tar innover seg kritikken som kom frem i Riksrevisjonens gjennomgang av Petroleumstilsynet:

Bekjempe en ukultur

– Utbyggingen av Goliat-feltet i Barentshavet viser at det er i ferd med å utvikle seg en ukultur som det må ryddes opp i, sier Hauge, som mener det må være slutt på at Fremskrittspartiet har olje- og energiministeren.

– Dersom KrF kan bidra til det, så gjør de en vesentlig forskjell her og nå, sier Hauge.

Bred støtte til at Frp ikke bør ha oljeministeren

Han får støtte av andre miljøorganisasjoner.

– Det hadde helt klart vært en fordel for klima å få Frp ut av Olje- og energidepartementet (OED), sier leder i Naturvernforbundet Silje Lundberg.

– Men samtidig, så har KrF nå forpliktet seg til å stå bak en svært dårlig oljepolitikk. Det vil ikke endres av at de får ministeren, legger hun til.

Natur og Ungdom er krystallklare:

– Frp må ut av olje og energi, de har vist ingen nåde mot sårbar natur og satt rekorder i å ignorere miljøfaglige råd ved tildelinger av oljelisenser, sier lederen Gaute Eiterjord.

Bør vurdere det

Generalsekretær i WWF, Bård Vegar Solhjell, som inntil nylig satt på Stortinget for SV, sier at OED er et viktig departement for miljøspørsmål. Dersom KrF ønsker å prege miljøet, bør de seriøst vurdere det, mener han.

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender skriver i en SMS at dersom KrF tar olje- og energiministeren, må de vise større vilje til å forhandle frem de nødvendige justeringene i regjeringsplattformen, enn de viste i forhandlingene på Granavollen.

– Det aller beste ville nok vært om Venstre tok den posten, mener hun.

Siste oljeminister fra KrF

Mange i miljøbevegelsen husker sist KrF hadde denne posten. Einar Steensnæs hadde jobben i perioden 2001–2004. Han fikk mer skryt av miljøbevegelsen enn de fleste i den posisjonen, fordi han holdt igjen med oljeutbygginger i nord. Han sa nei til det omstridte feltet Goliat og vernet et større antall vassdrag enn mange hadde forventet.

Den pensjonerte statsråden Steensnæs vil ikke svare på om han mener KrF bør kreve denne posten nå.

Neppe KrFs førstevalg

Men etter det Aftenposten har grunn til å tro er det lite trolig at KrF vil ha denne posten høyt opp på ønskelisten. Der står heller poster som barne- og familieminister, utdanning, justisminister og bistandsminister.

Dagens Næringsliv skrev søndag at Kjell Ingolf Ropstad blir ny barne- og familieminister.

Det er ventet at Erna Solberg har sin regjeringsliste klar senest tirsdag. Hun har tidligere sagt til Aftenposten at det kan tenkes at hun øker antall statsråder. Olje- og energidepartementet kan deles, for eksempel ved å samle alle klimasakene ett sted. Med dagens fordeling av statsråder er det ventet at KrF får tre statsråder.