Valgkomitéleder i Ap var selv med på Giskes bar-besøk

– Ingen konklusjon er gitt på forhånd. Men det er klart, det er mange meninger i denne saken. Jeg har hatt mange og gode samtaler med Trond Giske, sier Jorodd Asphjell.

– Har du bedt ham om å trekke seg?

– Nei, det har jeg ikke gjort.

Asphjell er leder i valgkomiteen i Trøndelag Ap. Fredag formiddag møtte han pressen på Gardemoen på vei hjem til Trondheim og et ekstraordinært møte i komiteen.

Asphjell bekreftet deretter at han var sammen med Giske under det omdiskuterte besøket på Bar Vulkan forrige helg.

– Vi var ute og tok to glass øl sammen. Vi satt først på nabopuben, men gikk videre dit. Mange, veldig mange, ønsket å ta bilder sammen med Trond, sier han.

– Videoen gjengjenner jeg ikke fra tiden jeg var der. Men selfie-bildene som ble tatt, var bare positivt og hyggelig, sier han også.

– Var det klokt av Giske å la seg avbilde på den måten?

– Nei, jeg ser jo at han kommenterer det selv i dag også, at han kanskje ikke skulle gjort det.

Omstridt dansevideo

Egentlig var spørsmålet om Giskes mulige comeback allerede avgjort. Onsdag innstilte en samlet valgkomité på at Giske skulle velges som styremedlem i det sammenslåtte Trøndelag Ap, samt som vara til landsstyret i partiet.

Men torsdag kveld publiserte VG den første artikkelen om en nå mye omtalt video. Den korte snutten viste Giske og en kvinne i 20-årene tett dansende på bar i Oslo forrige helg.

Dette har skapt fornyet debatt om Giskes politiske fremtid. Selv reagerer Giske kraftig på hvordan episoden er blitt fremstilt.

Olav Olsen

Ekstraordinært møte

Valgkomiteen i Trøndelag Ap avgjør i møtet fredag om Trond Giske fortsatt kan være kandidat til fylkesstyret. Etter det Aftenposten har fått bekreftet fra kilder tett på prosessen, er Giske under sterkt press om trekke seg.

Valgkomitémedlem Trine Reitan fra Verdal sier at hun mener Giske ikke lenger kan være med i styret i det hele tatt.

Valgkomitéleder Jorodd Asphjell understreker at det fortsatt er et mål å få en enstemmig innstilling.

– Nå skal vi ha en ny runde i komiteen, knyttet til den situasjonen vi står midt oppe i.

– Kan du få en enstemmig innstilling med Giske på listen?

– Det gjenstår å se. Jeg pratet med ham i morges om at han må tenke gjennom situasjonen som er, også skal jeg ringe ham i forkant av valgkomiteens møte.

Han sier at han ikke har rådført seg partileder Jonas Gahr Støre eller andre i partiledelsen om håndteringen av saken.

Fredag ettermiddag skal AUF i Trøndelag møtes for å diskutere spørsmålet. Ifølge Adresseavisen skal også arbeidsutvalget til styret i Trondheim Ap, det klart største partilaget i fylket, møtes fredag.

Ordfører: – Litt fort tidlig

Lokalt i Trøndelag har Giske mange støttespillere. Da en enstemmig valgkomité for to dager innstilte på å velge ham, skjedde det som et kompromiss hvor flertallet som støttet Giske egentlig ønsket ham som nestleder.

I hele fylket følger tillitsvalgte og medlemmer i Ap med på dramaet som utspiller seg.

– Jeg står litt på sidelinjen oppe i alt dette. Men på generelt grunnlag vil jeg si at Trond er en av de aller dyktigste politikerne i hele Norge, sier Stian Brekkvassmo.

Han er Ap-ordfører i lille Røyrvik kommune, aller lengst nord i fylket.

– Dette var jo i utgangspunktet opp og avgjort, det var fritt frem for at Giske etterhvert kunne bygge seg opp en tillit igjen. Men slik det ser ut nå, er det litt for tidlig, sier Brekkvassmo.

– Giske er en ekstremt dyktig politiker, men dessverre er det endel andre faktorer som gjør det litt vanskelig for ham å komme tilbake nå.

Har fortsatt tillit til Giske

Torfinn Krogstad varaordfører for Ap i Meråker kommune, mener det er opp til valgkomiteen å avgjøre hva som skjer nå.

Men han har fortsatt tillit til Giske, understreker han.

– Han er en dyktig politiker. Han prater på en folkelig og forståelig måte. Han vinner mye på det, sier Krogstad.

Han mener medieomtalen av det skjedde i helgen, er overdimensjonert.

– Det har tatt litt overhånd. Den siste filmsnutten endrer ikke min oppfatning. Det var ikke engang personen på filmen som sendte bekymringsmeldingen.

Varaordførereren håper Giske blir stående i politikken til tross for fjorårets varslingssaker mot ham.

– Det er bra at det kommer frem, og det er supert at varslingssystemet er til. Men Giske har fått en større belastning enn andre politikere som har fått lignende varsler mot seg.

– Har du tillit til at han kanskje får verv i Ap sentralt?

– Etter hvert. Handlinger bør ha konsekvenser, men det bør ikke bety at man får en livstidsdom, sier Krogstad.