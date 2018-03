- Det sier jeg fordi Erna Solberg ikke tydeligere sier fra om at innlegget er uakseptabelt, og at regjeringen ikke står bak. I stedet er hun uklar og uengasjert, sier Støre.

Han gikk til frontalangrep på Høyre og Frp under åpningen av Aps landsstyremøte i Folkets Hus i Oslo tirsdag. Strøre sier at Norge etter 22. juli sto sammen, men at de siste dagene hadde skjedd en endring. Han la til at han hadde håpet ikke å behøve å si dette.

Han mente at holdningen til 22. juli viser en forskjell mellom høyresiden og dem.

– Vi sto etter 22. juli sammen om å ta vare på ofrene. De som ble rammet. Og vi sto sammen om å bekjempe terrorisme, men også det hatet, de holdningene som drapene på våre ungdommer sprang ut av, sa Støre og fortsatte:

Nører opp under hat

– I dag har vi en regjering som rokker ved dette. En justisminister som bevisst kalkulert nører opp under akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli. En kunnskapsminister som tror 22. juli for oss er et spill – et kort – et hvilket som helst «argument.» En statsminister som igjen med et skuldertrekk viser en feighet og lar høyrepopulismen i egne rekker holde på, sa han og la til:

Til uanstendighetens marker

– Dette har de siste dagene fått offer fra Utøya har grått i sinne og reist seg spontant i protest. Dit har altså samboerskapet med Frp brakt Høyre: Til uanstendighetens utmarker, sa Støre til langvarig applaus fra salen.

I salen fantes en rekke personer som var på Utøya, hadde nære familiemedlemmer der eller venne der.

Han avsluttet denne delen av talen med på at Aps linje står fast.

– Vi skal stå sammen om å bekjempe terror. Vi står opp mot handlingene, og vi står opp mot holdningene, sa han.

På pressekonferansen etter talen ble han spurt om Ap ville stille mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug. Støre sa at han hadde merket seg at mange i partiet hadde vært inne på dette i debatten, men at dette ikke hadde vært noe tema sentralt i Ap.

Han la til at dette også kunne overskygge at denne saken dreier seg om holdninger og at dette er en sak som ligger på statsminister Erna Solbergs bord.

Han sa også at han hadde merket seg at statsministeren i løpet av helgen hadde inntatt ulike standpunkter. Først at dette var en krangel mellom Frp og Ap, så sa hun at dette ikke var noe hun behøvde å bruke tid på for så å si at Listhaugs uttalelser var altfor for tøffe og at hun kritiserte dem.

