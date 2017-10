Fikk ikke visum i februar – nå vurderer Stortinget ny tur til Moskva

Det var i februar i år at Stortingets utenriks- og forsvarskomité utsatte sitt besøk til Russland fordi to av komiteens medlemmer ikke fikk visum. De to var Trine Skei Grande (Venstre) og Bård Vegar Solhjell (SV).

Grande har nå meldt overgang til utdanningskomiteen, og Solhjell har sagt takk for seg på Stortinget.

En som er tydelig på at stortingsrepresentantene bør reise østover, er Christian Tybring-Gjedde (Frp).

– Jeg er for dialog. I en verden der det er så mye usikkerhet, er det viktig at vi har dialog med Russland, sier Frps utenrikspolitiske talsperson.

Han mener at onsdagens nyhet og debatt om påstått russisk militær trening på landgang på Svalbard, øker behovet for kontakt.

Sist vinter var det en enstemmig komité som avgjorde at den ikke skulle dra da Russland sa nei til visum til noen av dem, selv om komiteen var invitert av den russiske nasjonalforsamlingen (Dumaen).

Litt oppmyking

Denne uken er utenriksminister Børge Brende (H) i Arkhangelsk på ministermøte i Barentsrådet. Han møter Russlands utenriksminister Sergeij Lavrov. Det betyr at sakte, men sikkert er de politiske kontaktene mellom Norge og Russland myket opp.

I mars i år var det for første gang siden 2013 møte i den blandede økonomiske kommisjon på ministernivå. Der møtte næringsminister Monica Mæland (H).

Vurderer å dra

Nå vurderer Utenriks- og forsvarskomiteen invitasjonen til å besøke utenrikskomiteen i den russiske nasjonalforsamlingen.

– Det er noe vi må vurdere i denne perioden. Vi ønsker videre dialog og samtale med utenrikskomiteen i Dumaen, sier Anniken Huitfeldt (Ap), som leder utenriks- og forsvarskomiteen.

Huitfeldt sier at saken ikke er drøftet i komiteen ennå. Onsdag satte utenriks- og forsvarskomiteen ned sin reisekomité for de neste fire årene.

Audun Lysbakken (SV) sier at det er for tidlig å si hvilke reiser man bør prioritere.

Et stridstema

Forholdet til Russland er et hett tema etter at Norge sluttet seg til EUs sanksjoner i kjølvannet av den russiske annekteringen av Krim-halvøya. Det har gjort forholdet mellom nabolandene Norge og Russland anstrengt.

I Ap har det vært en stigende irritasjon over at det partiet mener er for lite initiativ fra Regjeringen når det gjelder samarbeid i nord. Ap-leder Jonas Gahr Støre kritiserte denne uken Solberg-regjeringen for tafatthet i nordområdene.

– Norge skal være solidariske med europeiske partnere når det gjelder sanksjoner. Men å så si at det reduserer våre muligheter til å komme med utspill og komme med initiativ, mener jeg er en feilslutning, sier Støre.

Ser til Finland

Han viser til Finland, som er bundet av de samme sanksjoner som Norge, men har bredere politisk kontaktnett på president-, statsminister- og utenriksministernivå enn det Norge har hatt.

– Norge hadde en lederrolle i å utvikle nye initiativet i nord gjennom det arktiske og Barentsrådet. Den lederrollen vi har hatt i nord har vært for svakt ivaretatt de siste årene, mener Ap-lederen.

Støre er selv medlem av utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget. På direkte spørsmål fra Aftenposten om utenrikskomiteen bør reise, svarer han:

– Det er et av de spørsmålene komiteen må vurdere. Men det avhenger av rammen og hvem komiteen får møte. Jeg har tro på at vi blant annet kan bruke parlamentarikere som har et større spillerom.