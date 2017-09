Klar melding fra Frp-grasrota: -Ikke rør Listhaug!

Innvandringsminister Sylvi Listhaug var en av de mest omtalte politikere før valget. Det er hun blitt også etter valget – som følge av spekulasjoner om hvorvidt Venstre og KrF vil stille krav om at Listhaug må fjernes som innvandringsminister for å støtte en ny regjering.

Det blir ikke godt mottatt blant Frp-politikere rundt omkring i landet.

– Jeg ville aldri ha akseptert noe ultimatum knyttet til Sylvi Listhaug, fastslår Frp-ordfører Tom Staahle i Ullensaker i Akershus.

Frp-ordføreren mener det ville være «fryktelig dumt» av KrF eller Venstre å stille noen form for krav om at Listhaug må byttes ut for å få på plass en borgerlig regjering. Før valget «søkte» KrF etter en ny integreringsminister.

– Venstre og KrF bør stikke fingeren i jorden. De kan ikke begynne å diktere hvem som skal sitte i Regjeringen. Det bør de overlate til statsministeren.

Fylkesleder: Ikke aktuelt å flytte Listhaug

Både fylkesledere og stortingsrepresentanter fra Frp gjør det imidlertid klart at de ikke har noe imot å samarbeide med Venstre i regjering, hvis det skulle bli aktuelt. Men noen er svært tydelige på at det ikke er aktuelt å flytte på Listhaug som en del av en avtale.

– Det er ikke noe samtaleemne i det hele tatt. Det er helt uaktuelt for min del, og det er vel også noe Siv Jensen har sagt. Jeg kan ikke se hvorfor vi skal flytte en minister som gjør en så god jobb for landet vårt, sier fylkesleder i Østfold Frp, Leif Eriksen.

– Selv hvis hun blir flyttet til en annen ministerpost?

– Ja, i den posten trenger vi en statsråd som har ben i nesen, som er ærlig og sier ting som de egentlig er, sier han.

Arnfinn Mauren

Spår opprør om Listhaug flyttes mot sin vilje

En annen Frp-politiker omtaler det som «helt uaktuelt» å flytte på den populære Frp-statsråden mot hennes egen vilje. Vedkommende sier det da vil bli opprør i Frp.

En fylkesleder som ikke vil siteres, sier imidlertid at det kan være lurt å gi Listhaug en annen post for å tekkes Venstre. Vedkommende venter at KrF og V kommer til å kreve dette som en forutsetning for et konstruktivt samarbeid, uansett samarbeidsform.

Dette vil være svært kontroversielt i deler av Frp, mens andre mener det er fornuftig, ifølge kilden.

Håper Venstre får integreringsministeren

I kommentarfeltet under ett ferskt innlegg på Trine Skei Grandes Facebook-side er det flere som ønsker at Venstre skal inn i regjering for å skyve ut Frp-statsråder.

– Start med å bli kvitt Listhaug, foreslår en mann.

– Håper dere får den nye integreringsministeren, slik at vi kan få litt mer fredelige tilstander i samfunnsdebatten, og en minister som faktisk integrerer i stedet for å splitte, er rådet fra en kvinne.

Andre ønsker at Venstre skal overta jobben til Per Sandberg som fiskeriminister eller jobben til Jon Georg Dale som landbruksminister. Men det flere advarer sterkt imot, er at Venstre skal gå i regjering sammen med Frp.

Rolf Øhman

Sterk støtte fra grasrota til Listhaug

På gaten i Jessheim er det ikke vanskelig å finne støtte for Sylvi Listhaug og Frp-ordfører Tom Staahles syn. Ullensaker har hatt Frp-ordfører i 14 år, og i mandagens stortingsvalg fikk partiet en oppslutning på 22 prosent i kommunen

– Listhaug bør bli den neste statsministeren, mener 16 år gamle Stian Heggedal Bratten – aktiv med i FpU i Ullensaker. Venninnen Amalie Søberg er ikke like begeistret, men gir Listhaug skryt for å «snakke godt for seg». Det gjør også Frp-velger Helene Tønder, opprinnelig fra Kristiansand.

– Hun sier også det ingen andre politikere tør å si.

– Hun er den eneste fornuftige politiker vi har, supplerer en drosjesjåfør.

Rolf Øhman

– Driver «Listhaug-politikk» i praksis

Ordfører Tom Staahle mener innvandringsdebatten er blitt redusert til en diskusjon om retorikk. Han ber KrF og Venstre fokusere på politikken i stedet – og se til Ullensaker.

Kommunen er flere ganger – blant andre av integreringsdirektør Libe Rieber-Mohn – blitt trukket frem som et eksempel på en kommune som lykkes med integrering. 73 prosent av flyktningene har gått over i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Dette har skjedd i kommune hvor de borgerlige partiene har funnet sammen.

– Og vi driver Listhaug-politikk. Målet vårt er å få flest mulig innvandrere i jobb.

Rolf Øhman

Facebook-aksjon for å beholde Listhaug

I kommentarfeltet på Sylvi Listhaugs Facebook-side er mange opprørte over Venstre og KrFs antydninger om at de vil kreve at Listhaug flyttet til en annen post for å få til et konstruktivt samarbeid på borgerlig side.

En skriver at hun og resten av Frp har gjort en fantastisk jobb for deretter å legge til følgende:

«Håper du fortsetter, og jeg håper inderlig ikke mikropartiene Venstre og KrF, som nå har fått masse taktiske hjelpestemmer, ikke setter press på å skvise deg ut av stillingen.»

En annen viser til at Venstres nestleder Guri Melby i Venstre har antydet at det kan være fristende «å gå inn i regjering og be om posten til en viss kristen Frp-profil.»

« … Det må aldri skje. Vi kan ikke godta at et fireprosents parti får til noe slikt. Sylvi er sterkt medvirkende til at jeg stemte Frp, og må hun ut, er jeg ferdig med FrP. Stå på videre ...».

Noen har til og med opprettet en underskriftskampanje for å holde Listhaug i jobben som innvandringsminister. Kampanjen hadde onsdag rundt 14.30 over 3600 underskrifter.