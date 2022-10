Torbjørn Røe Isaksen får straffeskatt for pendlerboligen. Skatteetaten mener han ga feil opplysninger.

Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har fått straffeskatt etter bruk av pendlerbolig. – Dette er veldig ubehagelig, sier han.

Tidligere statsråd Torbjørn Røe Isaksen har fått tilleggsskatt etter bruk av pendlerbolig.

26. okt. 2022 12:38 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag morgen kom brevet fra Skatteetaten. Torbjørn Røe Isaksen, mangeårig Høyre-politiker, er blant 11 personer som får tilleggsskatt for bruk av pendlerbolig.

– Jeg kan ha gode forklaringer her, men dette er mitt ansvar, sier Isaksen til Aftenposten.

– Jeg synes dette er veldig ubehagelig. Men jeg har vært statsråd og håndtert saker i kjølvannet av Nav-skandalen. Det setter ting litt i perspektiv. Det er ikke synd på meg, sier han.

Skatteetaten har vedtatt at inntekten hans for 2017 må økes 220.536 kroner. Det er det de mener leieverdien av pendlerboligen han hadde det året, var verdt. Han må også betale tilleggsskatt.

– En stor kostnad

Torbjørn Røe Isaksen ble kunnskapsminister i 2013. Han var valgt inn på Stortinget fra Telemark. Fra 2012 til 2021 var han folkeregistrert i boligen han eide i Porsgrunn.

Etter at han sluttet i politikken, er han blitt ansatt som samfunnsredaktør i økonomiavisen E24. Avisen samarbeider med Aftenposten.

Han sier han trolig ikke kommer til å klage på vedtaket.

– Dette er en stor kostnad som jeg skal betale. Men jeg har nå bare lyst til å bli ferdig med dette.

Straffes etter flyttemelding

Årsaken til at Isaksen får tilleggsskatt, er en feil han gjorde i 2012.

Da meldte han flytting fra Oslo til Porsgrunn, der han er fra. Denne reetableringen skulle han ikke ha gjort, ifølge Skatteetaten. Det er feil i henhold til lovgivningen om folkeregistrering.

«Dersom du ved innlevering av flyttemeldingen i 2012 hadde informert folkeregistermyndighetene uttrykkelig om at du og familien hadde klart overveiende døgnhvile i Oslo og ikke i Porsgrunn, er det svært lite sannsynlig at Porsgrunn hadde blitt registrert som nytt bosted i folkeregisteret,» skriver Skatteetaten.

– Siden jeg var folkeregistrert i Oslo da jeg ble valgt inn i 2009, mener Skatteetaten jeg ikke kan komme inn under regelen som mange andre representanter kommer inn under. Blant annet at du kan ta med familien til Oslo. Jeg er ikke nok i Porsgrunn. Jeg bor der ikke mer enn 50 prosent av tiden, forklarer Isaksen.

Han erkjenner at han burde ha undersøkt saken grundig med Skatteetaten i 2012.

– Har du opptrådt klanderverdig?

– Ja. Jeg må i hvert fall forholde meg til hva Skatteetaten mener. Jeg tenker mitt om dette, men i etterpåklokskapens lys burde jeg i 2012 ha sjekket grundigere om det holder å kjøpe et hus i Porsgrunn og være der mye. Så kan jeg mene at det er urimelig. Jeg har forsøkt å forstå regelverket, men ikke gjort det, svarer han.

– Jeg har hatt lave skuldre i denne saken, for jeg har tenkt at jeg har gjort alt riktig. Jeg har hatt utgifter til hus. Huset i Porsgrunn var det eneste hjemmet vi eide i mange år.

– Skaper en følgefeil

Skatteetaten skiller mellom folkeregistrert bosted og skattemessig bosted. De mener at den tidligere statsråden burde hatt Oslo som skattemessig bosted, fordi det var her han var mesteparten av tiden.

– Flyttemeldingen min i 2012 burde egentlig aldri vært godkjent, mener Skatteetaten nå. Og det skaper en følgefeil. For da har jeg lagt til grunn at vi er folkeregistrert i Porsgrunn, sier Isaksen.

Han opplyser at han hadde pendlerbolig fra Statsministerens kontor (SMK) fra høsten 2013 til 2017. Skatteetaten har bare sett på perioden 2017 til 2020. Isaksen flyttet ut av pendlerboligen i oktober 2017. Da kjøpte familien leilighet i Oslo.

– Skatteetaten mener at jeg også i 2017 burde ha skjønt at jeg egentlig ikke var skattemessig bosatt i Porsgrunn, fordi folkeregistreringen i 2012 ikke var riktig, sier han.

Får straffeskatt

Isaken må ikke bare betale skatt for fordelen av fri pendlerbolig. Han må også betale straffeskatt fordi Skatteetaten mener han har oppgitt uriktige opplysninger til dem.

De krever tilleggsskatt på 20 prosent av et beløp på drøye 165.000 kroner. Det utgjør 75 prosent av inntektsøkningen.

De begrunner beslutningen slik:

«Etter skattekontorets vurdering er det klar sannsynlighetsovervekt for at du har gitt uriktige og ufullstendige opplysninger og at opplysningssvikten har ført til eller kunne ha ført til skattemessige fordeler.»

Isaksen har klaget på dette og vist til at han har forsøkt å etterleve reglene etter beste evne. Han har også vist til at han forventet å få korrekt veiledning fra Stortingsadministrasjonen og Skatteetaten.

Men han blir ikke hørt av Skatteetaten. I sitt brev skriver de:

«Når det gjelder reglene om skattemessig bosted, er vi ikke kjent med at hverken Stortingets administrasjon eller Statsministerens kontor har gitt veiledning, heller ikke i samråd med Skatteetaten, som gir grunnlag for en tolking av bostedsreglene som avviker fra det som legges til grunn i dette vedtaket».

De viser til at da Isaksen fylte ut flyttemeldingen til Porsgrunn i 2012, sto det informasjon i skjemaet om at man skal folkeregistrere seg der man sover oftest. De mener derfor at Isaksen i ettertid burde oppgitt at han ikke var mest i Porsgrunn. Og at det derfor ikke finnes unnskyldelige grunner til at Isaksen oppga feil opplysninger.

Leide ikke ut

Huset han eier i Porsgrunn, har aldri vært utleid, ifølge Isaksen. Han har utgifter til boligen. Han har dermed tenkt at det ikke er noe problem, siden han har hatt merutgifter.

– Men det er irrelevant, fordi vårt skattemessige bosted er pendlerboligen i Oslo, sier Isaksen.