Blått flertall i Oslo: Solberg erklærer valgseier

Etter at alle stemmene i Oslo er opptalt, har de borgerlige flertall. – Jeg erklærer nå valgseier til borgerlig side, sier Eirik Lae Solberg til Aftenposten.

Eirik Lae Solberg kunne til slutt erklære valgseier i Oslo. Vis mer

Publisert: 11.09.2023 21:00 Oppdatert: 12.09.2023 02:32

Kortversjonen Etter at alle stemmene i Oslo-valget er talt opp, ser det ut som det blir borgerlig flertall.

Høyre, Venstre, Frp og KrF får totalt 31 mandater, mens de rødgrønne partiene får 27.

Høyres Eirik Lae Solberg inviterer de borgerlige partiene til samtaler allerede tirsdag.

Etter at alle stemmene i Oslo er opptalt, ender de borgerlig partiene med 31 mandater mot 27 rødgrønne mandater. Dermed går det mot byrådsskifte i hovedstaden.

– Jeg erklærer nå valgseier til borgerlig side, og vil i morgen starte diskusjonen med de andre borgerlige partiene for å finne ut av hvordan vi kan danne grunnlag for et nytt byråd, sier Lae Solberg (H) til Aftenposten like før klokken 02.30.