Foreløpige tall: Blå valgvind i Oslo, flertall for nytt byråd

Blant de som har forhåndsstemt i Oslo, går nesten 35 prosent av stemmene til Høyre. Det gir et klart foreløpig flertall for et nytt byråd.

Ordførerkandidat Anne Lindboe og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg var i strålende humør på Høyres valgvake mandag kveld. Vis mer

Publisert: 11.09.2023 21:00 Oppdatert: 11.09.2023 21:48

Kortversjonen Forhåndsstemmene i Oslo viser en klar seier til de borgerlige, med 35 prosent av stemmene for Høyre. Borgerlig blokk har 32 mandater – mer enn de 30 mandatene som trengs for flertall.

Rødgrønne partier har samlet 27 mandater. Arbeiderpartiet ligger an til å få 18 prosent.

Dette er kun foreløpige tall. Resultatene vil endres ettersom flere stemmer blir talt. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

– Jeg lover at jeg skal brøle hvis vi vinner, sier Oslo Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe på vei inn til valgvaken på Høyres Hus.

Og det kan hende det går mot brøl. For forhåndsstemmene i Oslo, som ble offentliggjort klokken 21, viser en klokkeklar seier til de borgerlige og exit for Raymond Johansen og det rødgrønne byrådet.