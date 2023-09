Lokal LO-leder: Støre må gå av for å gjenreise tilliten

– På tide at Ap-leder Jonas Gahr Støre går av. Vidar Schei, leder av LO i Fredrikstad, mener endringer i Ap-ledelsen er nødvendig for å redde partiet.

– Det virker som om Støre er skånet for evaluering, synes Vidar Schei i LO Fredrikstad. Vis mer

Mandag formiddag møtes Aps landsstyre for å starte evalueringen av alt som gikk galt i årets valgkamp. For første gang på 99 år er ikke Ap, men Høyre landets største parti.

– Vi må granske og sjekke alt, både mannskapet, budskapet og politikken. Hvis man ikke tar med alle tre, er det ingen reell evaluering. Folk vil ha sosialdemokratisk politikk, men ikke med de folkene som fronter partiet, sier Vidar Schei. Han har 15.000 medlemmer i ryggen.

I Østfold gikk Ap på en skikkelig valgsmell. Partiet tapte ordføreren i både Sarpsborg og Fredrikstad til Høyre. I Moss gikk Ap tilbake 3 prosentpoeng, og det er fortsatt uavklart om partiet klarer å beholde makten.

Schei, som er avdelingsleder i Fellesforbundet og aktiv i kommunepartiet, krevde Støres avgang allerede dagen etter valget i Frifagbevegelse. Han etterlyser en bredere og mer kritisk evaluering enn Ap-ledelsen synes å ha lagt opp til.

– Jeg mener det bør bli endringer i Ap-ledelsen. Men det aller viktigste er å få på plass en politikk arbeiderne kjenner seg igjen i. Hvor er det blitt av Arbeiderpartiet som laget reformer for dem nederst ved bordet? spør han.

Når en partileder går på det ene nederlaget etter det andre, bør hen etter Scheis oppfatning ha selvinnsikt nok til å spørre: Er jeg den rette til å lede partiet?

– Mistet tilliten

Schei forteller om negative opplevelser fra en rekke bedriftsbesøk under valgkampen.

– Mange av mine medlemmer sier at de kan godt stemme Ap. Men så kommer det et lite forbehold: Men ikke så lenge Jonas er leder. De forstår ikke noe av budskapet, kommunikasjonen og Aps politiske prosjekt.

– Så sier jeg at det er lokalvalg, og at det ikke er Støre de skal stemme på. Svaret er at «det hjelper ikke, vi har mistet tilliten». Tilliten til Støre er svekket. Det er nesten umulig for en fyr, uansett hvor han flink han er, å snu stemningen slik den er nå, sier han.

Schei mener Ap under Støre er for opptatt av Europa, markedet og at han har glemt hvem partiet tradisjonelt er til for.

– Nå flytter vi hit og dit og blir identitetsløse. Vi har ikke kjørt en eneste reform siden Gro Harlem Brundtlands tid, sier han.

Schei forteller om mange «klapp på skulderen og tommel opp» for utblåsningen. Men også om kjølig respons og mindre anerkjennelse «høyere opp i systemet».

– Jeg formidler en stemme fra grasrota som ikke blir hørt for mye, sier han.

Dyrtid og krise

Partiledelsen i Østfold Ap stiller seg ikke bak Scheis krav om hoderulling. Siri Martinsen, tapende Ap-ordfører i Fredrikstad, peker på at partiet mistet mange velgere i nesten alle mellomstore byer.

– Jeg kommer til å si noe om at mellomstore byer ikke er prioritert. Det handler om inntektssystemet og rettferdig fordeling, sier hun foran dagens møte.

Ifølge Martinsen får Fredrikstad 250 millioner kroner mindre hvert år enn gjennomsnittet av alle landets kommuner.

– Har Sp fått for mye gjennomslag for distriktene?

– Det har vært veldig fokus på storbyene og distriktene. Hva har man gjort for bykommunene? Det er viktig og riktig at Ap nå tar en fot i bakken og får en skikkelig evaluering av valget og den situasjonen vi står i nå, sier hun.

Hun mener det er for «enkelt å peke på én person». – Flere ting spiller inn. Vi lever i en krise med dyrtid. Det har preget valget veldig sterkt i alle kommuner. Det er ikke lokale saker som har styrt valgkampen, mener Martinsen.

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås sier at «det vil være klokt av oss å erkjenne at dette er krise».

– Dette er det dårligste valget vi har gjort på 99 år. Det holder ikke å flyte rundt på 20 prosent hvis våre verdier skal forme samfunnet også i årene som kommer. Vi må ha høyere ambisjoner enn det. Nå må vi spa dypt og spa bredt, sier Lauvås.

Han vil ikke kommentere Scheis krav om hoderulling i Ap-ledelsen.