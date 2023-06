Tonje Brenna (Ap) ga styreverv til god venn. Nå beklager hun.

Kunnskapsminister og Ap-nestleder Tonje Brenna ga styreverv til sin gode venn og jurist Frode Elgesem, som hun nå har erklært seg inhabil overfor.

Tonje Brenna innrømmer at hun er inhabil. Vis mer

Saken oppdateres

– Jeg har håndtert habilitet for sent og for dårlig. Det har ført til at jeg har gjort flere feil. Det er alvorlig og det beklager jeg, sier Tonje Brenna.

Tonje Brenna ble kunnskapsminister i oktober 2021. Da sa hun at hun hadde et nært forhold til Frode Elgesem. De to ble kjent da han var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken. I etterkant har de to holdt kontakten og blitt gode venner, skriver regjeringen i en pressemelding.

I mai i år utnevnte likevel Brenna Frode Elgesem til styremedlem av Wergelandsenteret. Dette er en stiftelse som mottar fem millioner kroner årlig fra Kunnskapsdepartementet.

Brenna sier nå at hun var inhabil da hun gjorde utnevnelsen, men at hun ikke forsto det på daværende tidspunkt.

Det vil nå bli en settestatsråd for Brenna i disse spørsmålene. Det betyr at Brenna selv ikke skal ta avgjørelser om eksempelvis pengeoverføringer eller utnevne medlemmer til styret.

Nært forhold

VG har gått gjennom forholdet og korrespondansen mellom Brenna og Elgesem:

Siden hun ble statsråd har de sendt tekstmeldinger ved 17 anledninger

De har spist middag sammen, han holdt quiz i hennes utdrikningslag, og han var gjest i bryllupet hennes

Elgesem har også vært styreleder i Rafto-stiftelsen siden mars 2021. Også denne stiftelsen ligger under Kunnskapsdepartementet og er dermed Brennas ansvar.

Det er også offentliggjort SMS-korrespondanse mellom de to.

Der kommer det frem at Elgesem i mars ba Brenna vurdere habiliteten overfor ham. Da svarte statsråden at hun skulle sjekke at alt er i orden. Men den SMS-en ble ikke fulgt opp, sier Brenna til VG.

– Det er først etter jeg forstår jeg er inhabil overfor Utøya AS, at jeg skjønner at jeg er inhabil overfor Elgesem. Jeg ønsker å være åpen om feilene og rydde opp, sier Brenna.

Frode Elgesem sier til Aftenposten at kjernen i forholdet til Brenna er at han var bistandsadvokat i 22. Juli-saken mens hun var generalsekretær i AUF.

– Det er selvfølgelig uheldig at slike situasjoner oppstår, men jeg lever godt med at avgjørelsen statsråden har truffet om at hun er inhabil.

Han understreker at det er statsråden og kunnskapsdepartementet som vurderer habiliteten. Departementet har også offentliggjort SMS-korrespondanse mellom de to. I mars ba blant annet Elgesem Brenna om å vurdere habilitet overfor ham i forbindelse med en mulig bevilgning til nytt Rafto-bygg i Bergen.

– Jeg sendte denne SMS-en for å bidra til at habilitetsvurderingen ble gjort i god tid, sier Elgesem.

Inhabil

Brenna sier nå at hun etter en helhetsvurdering har kommet frem til at hun er inhabil overfor Elgesem.

Kunnskapsministeren har også konkludert med at hun er inhabil overfor tre personer i styret i Utøya AS, som beskrives som nære venner.

De tre er Brennas tidligere samboer Martin Henriksen, Hilde Firman Fjellså og Marianne Wilhelmsen.

Utøya AS samarbeider tett om et skoleprosjekt med Wergelandsenteret, som får penger fra Kunnskapsdepartementet. Brenna kan derfor ikke håndtere saker knyttet til Utøya AS, står det i pressemeldingen.

Støre har tillit

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til Brenna.

– Tonje har gjort flere feil knyttet til habilitet. Det er alvorlig, og det har hun beklaget. Jeg er glad for at Tonje er åpen om disse feilene og selv har tatt initiativ til å rydde opp, sier Støre i en kommentar til NTB.

– Jeg har hatt en grundig samtale med Tonje om denne saken. Jeg tror på det hun sier, og jeg har tillit til henne som statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet, sier han videre.

Tonje Brenna (Ap) under Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo Kongressenter i mai.

4000 pr. møte

Styremedlemmene i Wergelandsenteret får 2000 kroner pr. møte, og det er to møter i året. Altså 4000 kroner i året.

Styreleder har dobbelt honorar.

Elgesem har ennå ikke deltatt på noen styremøter, ifølge kommunikasjonssjef Øystein Sassebo Bryhni ved Wergelandsenteret. Styrehonorarene har ifølge ham ligget fast siden 2009.

Departementet: – Ikke inhabil

Onsdag forrige uke mottar kunnskapsminister Tonje Brenna en habilitetsvurdering fra sitt eget departement. De har vurdert om hun er inhabil overfor Frode Elgesem. Helt øverst i dokumentet står det tydelig at deres vurdering er at Brenna ikke er inhabil overfor Elgsem.

– Selv om forholdet utenfra kan ses på som et godt bekjentskap eller et vennskap, mangler det ut fra beskrivelsen det personlige aspektet som er definerende for de gode og nære vennskap, heter det i vurderingen.

De mener det derfor ikke er nødvendig å gå videre med en vurdering av om tildelingen av midler til Raftostiftelsen og oppnevnelsen av Elgsem som styremedlem utgjør en «særligt fordel, tap eller ulempe» for han.