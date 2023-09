Ap kan gå på historisk dårlig valg. Støre sier han blir sittende uansett.

BERGEN/ØYGARDEN (Aftenposten): Aps nesten hundre år hegemoni som landets største parti i alle valg kan ryke om én uke. Jonas Gahr Støre sier at det ikke er det viktigste for ham – og at han blir sittende uansett valgresultat.

Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre er på velgerjakt på Vestlandet. Her ser han på skrot som ungdommer tilknyttet stiftelsen Fremtidshavet har plukket fra fjæren på Øygarden. Vis mer

Publisert: 03.09.2023 12:22 Oppdatert: 03.09.2023 12:37

Avstanden mellom dem har minket. Men det er fortsatt et godt stykke frem til Høyre og Erna Solberg. Syv prosentpoeng må Støre hente inn på én uke. På snittet av målingene ligger Ap på 20,4 prosent, mot Høyres 27,8.

Internt i Ap har man begynt å forsone seg med at dette kan bli det første valget siden stortingsvalget i 1924 stortingsvalget i 1924Da fikk en fellesliste av Høyre og Frisinnede Venstre 32 prosent av stemmene og ble størst. der Ap ikke blir landets største parti.

Selv under den såkalte Høyrebølgen og Jappetiden på 80-tallet var Ap alltid størst. Partiet fikk gjerne opp mot 40 prosent av stemmene.

Et hegemoni som har vart i nesten nøyaktig 100 år, kan altså ryke på Støres vakt.

– Det er historisk om Høyre blir større enn Ap?

– Det har skjedd større hendelser i historien, svarer Støre.

Blir sittende – uansett

Vi flyr med Ap-lederen til regn og ruskevær i Bergen søndag morgen.

– Kan dere ta igjen Høyre nå?

– Jeg har tro på at vi kan løfte oss. Mange er nå på gjerdet og bestemmer seg mot slutten, så vi har et potensial. Men vi må utløse det, svarer Støre.

– Men ta dem igjen?

– Vi skal gjøre alt det vi kan. Men det venter ingen premie for den som kommer i mål først. Det viktigste for meg er valgene i alle de enkelte kommunene, og dagene etterpå.

Med det sikter han til forhandlingene om ordførermakt i dagene etter valgnatten.

– Men det er et mål å bli større enn Høyre?

– Ja, det er som i idretten alltid hyggelig å bli først og størst. Men det er ikke det viktigste. Det viktige er det som skjer i den enkelte kommune.

– Blir du sittende uansett valgresultat?

– Ja.

Støre forteller at den valgkampinnspurten for Ap i stor grad vil handle om eldreomsorg. Dette er valgkampens viktigste sak, mener han.

Budskapet til Ap er at det ikke skal være mulig for private, kommersielle selskaper å tjene penger på eldreomsorgen. Målet er en helhetlig, offentlig eid og styrt eldreomsorg i alle landets kommuner.

Til Bergen med det samme

Internt i Ap nå er det viktigste de såkalte «kampene i kampen», ikke å forbli landets største parti.

Med dette menes slaget om de største byene, samt kampen for Ap-bastionene partiet mistet til Senterpartiet i 2019. Da gjorde Senterpartiet er sterkt valg, og tok makten i mange tradisjonelle Ap-kommuner.

To valg underbygger fortellingen om at den nasjonale oppslutningen ikke er avgjørende i kommunevalg: 2011 og 2019.

I kommunevalget i 2011 fikk Ap 31,7 prosent. Et godt resultat, som likevel førte til at Ap gikk tilbake i antall ordføre. Høyre tok styringen av nesten alle de store byene.

I 2019 fikk Ap 24,7 prosent. Det elendige resultatet ga like fullt stor uttelling i antall ordførere. Partiet gjorde rent bord i de største byene. Den største byen Høyre styrer i dag, er Sandefjord.

– 2019 er det beste eksempelet på dette, sier Støre.

Jevn bykamp

Kampene om byene blir jevn. Jevnere enn man i Ap så for seg før tilbake i juni. Hverken Trondheim eller Tromsø regnes som «vunnet». Og håpet lever for alle de andre store byene. Også de tradisjonelle blå byene Stavanger og Erna Solbergs hjemby Bergen.

At Ap har stabilisert seg på et høyere nivå enn før sommeren, i kombinasjon med Høyres fall, gjøre at mange kommuner er i spill.

Det er dette det står om når Støre og Arbeiderpartiet nå går nå inn valgkampens innspurt.

Hvordan Ap lander i store byene, har dessuten mye å si for det nasjonale valgresultatet. Hvert eneste prosentpoeng her betyr tusenvis av velgere.

Turen vår går først til Bergen. Her handler den politiske dramaet om plasseringen av bybanen. Og om hvorvidt denne skal den gå over det turistvennlige torget i byen eller ikke.

Deretter venter energihovedstaden Stavanger.

Støre har et våpen i sitt arsenal som Erna Solberg ikke har: budsjettlekkasjer. Torsdag og fredag hadde regjeringen budsjettkonferanse. Her ble i praksis neste års statsbudsjett spikret.

– Vi skal bruke noen saker fra budsjettet til å illustrere politikken vår. Så kommer budsjettet som en helhet i oktober, forteller Støre.