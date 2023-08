Jens Ulltveit-Moe ber MDG skifte side i Oslo hvis byrådet ryker

MDG-topp Jens Ulltveit-Moe mener det ligger an til et politisk skifte i Oslo. Han ber om at hans eget parti følger etter.

Sentralstyremedlem i MDG Jens Ulltveit-Moe (t.v.) mener at det er sannsynlig at det rødgrønne flertallet i Oslo ryker. – Det viktigste for klimahandling da vil være å holde Frp unna makten, sier han. Vis mer

Kortversjonen Jens Ulltveit-Moe, MDG-politiker og kjent investor, ber sitt eget parti forberede seg på et potensielt politisk skifte i Oslo.

Han mener MDG bør forlate det rødgrønne byrådet dersom det blir borgerlig flertall etter valget.

Han mener at MDG i enhver situasjon bør unngå å la Frp eller Industri- og næringspartiet få innflytelse over hovedstaden. Han ser på Oslo som en viktig arena i klimakampen.

– Det ser ut som det skal bli et skifte. Og vi er jo blokkuavhengige. Vi har fått gjort mye på klimasiden med Ap og SV, men for oss er klimahandling det viktigste. Hvis vi kan gjøre mer for det med Høyre, bør vi avgjort gjøre det.

Det sier Jens Ulltveit-Moe til Aftenposten.

Den kjente investoren og milliardæren gjorde MDG-politiker av seg etter oljeskattepakken i 2020. I dag sitter han i partiets sentralstyre. Dette er MDGs øverste organ for den daglige driften av partiet.

Han mener partiet må forberede seg på et politisk sideskifte i Oslo, som i dag styres av et rødgrønt byråd med Ap, SV og MDG.

Blir det borgerlig flertall, må partiet følge etter, mener han. Alt for å forhindre at Frp eller Industri- og næringspartiet får innflytelse over hovedstaden.

– Oslo er svært viktig i klimakampen. Det å være på innsiden her er svært viktig for oss, sier Ulltveit-Moe.

Ønsker å gå til borgerlig side

Dersom MDG forblir lojale til et vraket rødgrønt prosjekt etter valget og dermed slipper til Frp, vil det være i strid med partiets grunnlag som et blokkuavhengig grønt parti, mener han.

– Er alle i partiet enig med deg i det?

– Hva andre mener, skal ikke jeg si noe om, men vi har vedtak på at vi er blokkuavhengige. Og det ser jo ut til at vi vil kunne komme til å havne på vippen mellom ulike alternativer på borgerlig side. Det viktigste for klimahandling da vil være å holde Frp unna makten.

– Og Industri- og næringspartiet, vel?

– Det anser jeg som nokså åpenbart.

Han legger til at mange i MDG er tilfreds med samarbeidet med Ap.

– Vi har fått til store ting på klimahandling i vårt samarbeid, og det er jo bra at vi har vist at vi kan samarbeide, sier han.

Selv er han klar på at hans førstevalg er et klimabevisst Oslo-byråd bestående av Høyre, Venstre og MDG. Han byttet selv parti fra Høyre da han gikk til MDG.

– Det er det som tjener vårt mål i klimakampen best. Det er det overordnede for meg, sier Ulltveit-Moe.

– Mener du da at partiet bør skifte side, uansett valgresultat?

– Nei, det mener jeg ikke. Samarbeidet med Ap har vært så bra at det bør fortsette om det får flertall.

– Hva er den største ulempen for MDG ved å samarbeide med Høyre i Oslo?

Ulltveit-Moe svarer at suksessen til et borgerlig samarbeid vil avhenge av hvilken del av Høyre i Oslo som blir toneangivende etter valget.

Han skiller mellom «et klimabevisst Høyre» og det motsatte.

– Det kan føre til uro innad i partiet hvis vi får et Høyre som nedprioriterer klima.

– Det har vært en del diskusjoner om byliv og bilfritt sentrum. Men det er det blitt mindre og mindre av. Flere og flere sier «jeg syns det er blitt så deilig og rolig og fint i byen». Men det er selvsagt saker vi er uenig med dem om, som med Ap. Det er en grunn til at vi er forskjellige partier, sier Ulltveit-Moe.

– Nå har vi hatt to runder med ekstremvær på tre uker. Oslo har følt på dette. Det bør jo gi ettertanke.

Førstekandidaten er uenig

MDGs førstekandidat i Oslo, Sirin Stav, vil gjerne kommentere Ulltveit-Moes uttalelser med det partiet selv omtaler som et «tilsvar».

– Dette får stå for Ultveit-Moes egen regning. Målingene viser at valget blir svært jevnt. Vi har også hele veien vært klokkeklare på at vi ønsker å fortsette samarbeidet med Ap og SV for en enda grønnere og mer rettferdig by. Det er vår plan A, B og C, uttaler hun i en e-post til Aftenposten.

Stav legger til at Høyre har vært tydelig på at de går til valg på et byråd med Frp, Venstre og KrF. Hun mener Høyre har motarbeidet MDGs grønne og sosiale politikk i Oslo.

MDG i Oslo

I 2019 gjorde MDG et brakvalg i Oslo med 15,3 prosent. Visjonen var at de skulle surfe videre – og høyere i årene som kom. Det har ikke skjedd. Nå ligger de langt dårligere an på målingene med et gjennomsnitt på 9,4 prosent.

I Aftenpostens siste måling fra Norstat fikk partiet 11,8 prosent.

Målingen viste et klart borgerlig flertall. Høyre, Venstre, Frp og KrF får til sammen 32 av 59 mandater.

Men et annet flertall på målingen er nettopp Ulltveit-Moes førstevalg: Høyre, Venstre og MDG får i alt 35 mandater. Disse partiene har også flertall på snittet av målingene.

– Kan ikke se at det skal bli relevant

Ulltveit-Moe får ikke støtte fra sentralstyremedlem og Grønn ungdom-talsperson Margit Martinsen. Hun er skeptisk til å skulle samarbeide med borgerlig side i Oslo.

– Vi kan ikke si 100 prosent at det ikke skal skje. Men jeg kan ikke se at det skal bli relevant. Så å si alle Høyres kjernesaker strider mot den retningen vi har tatt Oslo i de siste åtte årene.

– Høyre vil jo gjerne ha et byråd med Venstre og Frp. Vil ikke MDG hindre at Frp får makt i Oslo?

– Jeg synes det er skikkelig vanskelig. Det er en reell problemstilling. I utgangspunktet tenker jeg at hva Frp eventuelt får gjennomslag for i Oslo, vil være Venstres og Høyres skyld om de slipper dem inn i byråd.

– Er det viktigere for dere å kunne fordele skylden «riktig» enn å bruke innflytelsen dere får i bystyret til å få gjennomslag?

– Nei. Det blir selvfølgelig noe vi kommer til å måtte vurdere, men vi kan ikke gå med på hva som helst bare fordi de eventuelt velger Frp i stedet.