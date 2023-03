Brenna avviser at hun vil bli partisekretær: – Jeg har lyst til å bli nestleder i Ap

Kunnskapsministeren møter pressen for å snakke om sine nestlederambisjoner.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) under besøket på Grünerløkka skole.

01.03.2023 09:41 Oppdatert 01.03.2023 10:32

– Jeg har lyst til å bli nestleder i Arbeiderpartiet.

Det sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til Aftenposten og annen oppmøtt presse på Grünerløkka skole i Oslo.

– Jeg er veldig, veldig glad i Arbeiderpartiet. Og Arbeiderpartiet på sitt beste er et parti som klarer å gi folk trygghet for alle livets situasjoner. Så hvis jeg kan bidra til det, så gjør jeg veldig gjerne det.



Avviser foreslått kompromiss

Til Aftenposten sier hun at hun ikke er aktuell som partisekretær.

– Jeg kommer ikke til å gå av som statsråd for å bli partisekretær. Det hadde jeg måttet. Akershus Ap har spilt meg inn som nestleder, det er det jeg har lyst til og sagt ja til, sier Brenna.

Dermed synes veien for et mulig comeback for tidligere Ap-nestleder Hadia Tajik lengre.

Som Aftenposten har omtalt tidligere, har ledende tillitsvalgte i deler av partiet diskuterer muligheten for følgende kabal: Hadia Tajik velges som nestleder, og Tonje Brenna blir partisekretær. De som ønsker dette, peker gjerne på at Brenna har bakgrunn som generalsekretær i AUF.

Kabalen krever at den sittende partisekretæren Kjersti Stenseng forlater ledelsen.

Tirsdag gjorde Stenseng det klart at hun søker gjenvalg som partisekretær.

Avlyste Svalbard-tur.

Egentlig skulle Brenna i dag reise til Svalbard sammen med statsminister Jonas Gahr Støre.

Men det droppet hun.

– Nå er det jo krig i Europa, nordområdene er spesielt viktig. Jeg skulle dit sammen med statsministeren for å sette fokus på det og være med på en del besøk. Men når du og andre er så opptatt av dette nestlederspørsmålet, så tenkte jeg av respekt for det programmet, som er veldig viktig, at det var bedre å være her og gjøre de intervjuene enn å ta med alle de spørsmålene til Svalbard.

– Glad i folk

Brenna forteller at det som motiverer henne er å være med på å gjøre Arbeiderpartiet stort og sterkt

– Hva tenker du kunne gjort deg til en god nestleder?

– Jeg er grunnleggende veldig glad i folk, og jeg er veldig glad i politikk. Og jeg tror de to tingene til sammen er fine egenskaper å ha når man er politiker.

– Hvorfor skal det bli deg og ikke Hadia Tajik?



– Jeg tenker at det er den viktige jobben valgkomitéen skal gjøre.

Tonje Brenna fra Jessheim er i dag kunnskapsminister og tidligere både fylkesrådsleder i Viken og gruppeleder for Akershus Arbeiderparti. Hun var generalsekretær i AUF og på Utøya under massakren 22. juli 2011.

Tirsdag pekte både Troms og hennes eget fylkeslag Akershus på henne som kandidat til det ledige nestledervervet i Aps ledelse. Tidligere har Agder og Aps fylkesorganisasjon AUF gått inn for det samme.

Tirsdag gjorde Brenna det også klart at hun «stiller seg til disposisjon som nestleder». Dermed er det åpen nestlederstrid i Ap. Tidligere nestleder Hadia Tajik har også åpnet for comeback i den samme rolleni Ap-ledelsen som hun forlot i mars i fjor.

Tajik trakk seg som arbeidsminister og nestleder i mars i fjor etter bråk om leiekontrakt, pendler- og utleieboliger.

Foreslår comeback for Tajik

Fra før er det klart at partileder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran ønsker gjenvalg. Stenseng var sist ut med å bekreftet dette.

– Jeg har svart valgkomiteen at jeg ønsker gjenvalg, sa hun til NRK tirsdag.

I forrige uke foreslo Rogaland Ap comeback for Hadia Tajik.

– Hadia har beklaget det hun har gjort, trakk seg som nestleder og statsråd og har gjort opp for seg. Vi mener hennes kvaliteter som folkevalgt taler for seg selv, sa Frode Fjeldsbø, leder i Rogaland Ap, til VG.

Men det er krefter i både Rogaland Ap, fagbevegelsen og andre fylkeslag som mener tiden ikke er moden for comeback for Tajik.

Brenna vil ikke si noe om hvorvidt hun ser for seg å bli Aps partileder etter Jonas Gahr Støre. I politikken er det veldig verdifullt «å være til stede der man er», forteller.