Akershus Ap: Planlegger å lansere Tonje Brenna som nestleder i kveld

Styret i Akershus Ap møtes i kveld for å diskutere den nye Ap-ledelsen. Planen er å lansere utdanningsminister Tonje Brenna som ny nestleder.

28.02.2023 11:49

Tonje Brenna lanseres som ny nestleder i Ap. Her sammen med partileder og statsminister Jonas Gahr Støre under et skolebesøk.

– Saken vil bli diskutert i kveld, bekrefter en kilde i styret.

Dermed er det duket for kamp mellom tidligere nestleder Hadia Tajik (39) og Tonje Brenna (35) om å bli partiets kronprinsesse.

Møtet i kveld klokken 20.00 vil foregå digitalt fordi utenriksminister og leder i Akershus Ap, Anniken Huitfeldt, er i London. Hun ledsager kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit som er på offisielt besøk 1. og 2. mars.

Akershus Ap skal også nominere en mannlig kandidat til sentralstyret. Tekniske eller formelle hensyn kan derfor føre til at det formelle vedtaket må gjøres i nytt møte.

På papiret er det ingen hast så lenge fristen til å melde inn til valgkomiteen er 10. mars. Men det er ifølge ulike kilder ingen tvil om at Brenna vil bli foreslått, og at hun er klar for vervet.

AUF og Agder Ap har tidligere foreslått Brenna som nestleder. Fra før er det klart at partileder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran ønsker gjenvalg.

Tajik trakk seg som nestleder i mars i fjor etter bråk om leiekontrakt, pendler- og utleieboliger.

I forrige uke foreslo Rogaland Ap comeback for Hadia Tajik.

– Hadia har beklaget det hun har gjort, trakk seg som nestleder og statsråd og har gjort opp for seg. Vi mener hennes kvaliteter som folkevalgt taler for seg selv, sa Frode Fjeldsbø, leder i Rogaland Ap, til VG.

Hadia Tajik ville ikke la seg intervjue i forrige uke om forsøket på comeback som nestleder. Bak Aps kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen.

LO-miljø kritiske

Men det er krefter i både Rogaland Ap, fagbevegelsen og andre fylkeslag som mener tiden ikke er moden for comeback for Tajik.

Noen mener det er for kort tid siden hun trakk seg. Noen mener det er et problem at hun har kjøpt leilighet med mann og barn i Oslo. Andre igjen mener at Brenna er partiets største politiske talent og lederemne.

– Jeg var lei meg da hun måtte gå av, men nå må vi se fremover. Det handler om at vi trenger friskt blod, og det handler om hva som er viktig for partiet. Det som er riktig for partiet nå er at vi klarer å samle oss om noen som kan komme inn med ny giv.

Det sier Richard Storevik til Klassekampen. Han er leder for Fellesforbundets største avdeling i Bergen.

Rogaland Ap foreslår i tillegg at Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun og Eigersunds ordfører Odd Stangeland som kandidater til sentralstyret.

Planen klar i Akershus Ap

Styret i Akershus Ap har lagt en mur av taushet av rundt kveldens møte. Men ledende tillitsvalgte har snakket mye og fortrolig de siste ukene og meislet ut en detaljert plan for at Tonje Brenna skal velges som ny nestleder og mulig fremtidig partileder. Møtet i kveld har vært planlagt lenge, men lanseringen av Tajik kom som en overraskelse og har økt presset om å lansere Brenna.

Lørdag meldte Anniken Huitfeldt at hun ikke stiller til gjenvalg til sentralstyret. Dermed åpnet hun for Brenna som som i tillegg bor i samme del av Akershus fylke.

Valget av partiledelsen skjer på Ap-landsmøtet 4.–6. mai.

Leder i Aps valgkomité, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, har gitt to tydelige signaler om sammensetningen av fremtidens partiledelse:

Sentralstyret må bli mindre topptungt. Det vil si færre medlemmer fra regjering og stortingsgruppen. Og flere fra kommuner og fylker utenfor Oslo.

Fornyelse. Det må nye, yngre krefter inn i partiledelsen.

Tonje Brenna vokste opp på Holmlia i Oslo og flyttet til Jessheim da hun var 12 år. Hun var generalsekretær i AUF og på Utøya under massakren 22. juli. Hun har også vært ungdomssekretær i LO og fylkesrådsleder i Viken før hun ble statsråd.