KrF-leder Knut Arild Hareide sa under åpningstalen til KrFs landsstyremøte på Stortinget mandag at Solberg setter både seg selv og regjeringen i en svært vanskelig situasjon dersom hun ikke ordner opp og i tillegg selv velger å stille kabinettsspørsmål.

– Jeg har ikke noen kommentar til det. I forrige uke ga regjeringen en uforbeholden unnskyldning. Jeg gjorde det, Jan Tore (Sanner) gjorde det fra Stortingets talerstol, Sylvi (Listhaug) ga også en uforbeholden unnskyldning i Stortinget, men som vedtok kritikken, sier Erna Solberg til NTB.

Mens KrF diskuterer om de har tillit til hennes justisminister, var Solberg selv på besøk på Løkeberg skole i Bærum mandag. Der besøkte hun elever med Downs syndrom i forkant av den internasjonale Downs-dagen onsdag.

Solberg vil ikke svare på antydningen om at partiet opplever at Solberg selv har lagt et betydelig press på KrF.

– Det er slik at jeg kommer til å besvare de spørsmålene i Stortinget i morgen, og jeg har ikke tenkt å prosedere disse sakene i mediene, sier hun.

På spørsmål om hun blir provosert av forslag om at Sylvi Listhaug eventuelt kan bytte departement, viser hun også til det som skjer i Stortinget tirsdag.

– Jeg har ingen kommentarer til dette. Dere får vente til i morgen, og det er det svaret dere kommer til å få.