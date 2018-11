– Jeg har sittet og sett på TV. Og gjort meg noen tanker, sier Jonas Gahr Støre til Aftenposten i et øyeblikk ute av kontoret.

– Hvilke tanker?

– Ingen kommentar, svarer Støre ordknapt.

Han ønsker bevisst å tone ned inntrykket av at han har lyst til eller er i ferd med å bli landets statsminister, helt utenfor egen og Aps kontroll og beslutning.

I hele dag har Støre og hans stab fulgt KrFs ekstraordinære landsmøte fra hans kontor i Stortingets 3. etasje.

Hans nærmeste krets, hvorav de fleste vil bli med inn i maktens innerste sirkler hvis KrF stemmer for en ny sentrum-venstre regjering, er følgende:

Sekretariatsleder Snorre Wichstrøm og nestleder Hallvard Ingebrigtsen, politisk rådgiver Astrid Huitfeldt, taleskriver Thomas Boe Hornburg, kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen, pressekontakt Siri Storstein Hytten og partikontorets politiske rådgivere Øyvind Grøslie Wennesland og Amund Vik. Nestleder Hadia Tajik var ikke til stede.

Møter med Lysbakken og Hareide

Bak lukkede dører har Støre-kretsen i hele dag forberedt seg på alle mulige utfall fra KrF-landsmøtet, og finslipt de politiske formuleringene han skal gi i kvelden etter at regjeringsspørsmålet er avklart.

I går hadde Støre et møte med SV-leder Audun Lysbakken under fire øyne. Og tidligere i uken hadde han et møte med KrF-leder Knut Arild Hareide.

Målet med samtalene er i første rekke å forberede hverandre på hvilke reaksjoner de vil komme med, og samtidig sikre at man ikke kommer med uttalelser som kan provosere eller tråkke på tømme tær hos fremtidige samarbeidspartnere.

– Tror du at du blir statsminister in spe i løpet av kvelden?

– Ingen kommentar, sier Støre, før han lukker døren og vender tilbake til TV-skjermen, hvor dramaet og avgjørelsen om han blir landets neste statsminister i løpet av kvelden utspiller seg.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum følger også KrF-landsmøtet fra Stortinget.

– Ingen kommentar før alt er avklart, sier han.

Velger KrF å felle Solberg-regjeringen og forhandle om en ny Ap-Sp-KrF-regjering, vil Støre etter det Aftenposten får vite allerede lørdag invitere lederne i de øvrige opposisjonspartiene til innledende samtaler om landets nye regjering.