Alt tyder på at det blir uhyre jevnt i alle disse trefylkene. Kanskje avgjøres KrFs veivalg mandag kveld.

Fredag skal KrFs 190 delegater bestemme hvilken retning partiet skal ta.

På borgerlig side er det til nå valgt 70 delegater som støtter å gå inn i Høyre-regjeringen. 14 av delegatene som har opposisjon som førstevalg, har sagt at de vil støtte Erna Solberg dersom de blir tvunget til å velge. Det betyr at Solberg-støttespillerne kun er 12 delegater unna flertall før kveldens møter.

– Jeg vet rett og slett ikke hvordan det går. Jeg tror det blir jevnt, sier leder i Oslo KrF, Espen Andreas Hasle. Oslo skal velge syv delegater.

Les også: KrFs farge fylke for fylke

Oslo: Tippetips 4–3

Selv støtter han Hareides ønske om å felle Solberg-regjeringen og danne en sentrum-venstre regjering med Ap og Sp.

– Jeg håper vi kan få flertall for Hareides linje. Men jeg føler at det er helt åpent. Jeg håper vi får en god samtale og prosess slik at alle føler seg ivaretatt, sier han.

– Går det mot 4–3 i den ene eller andre retningen?

– 4–3 er mitt primære tips. Men vi har også åpnet for en tredje Grøvan-kategori for dem som ønsker å forbli i opposisjon, svarer han.

En horde av nye medlemmer i Oslo

Oslo KrF har fått 44 prosent flere nye medlemmer til totalt 1344 medlemmer, siden KrF-leder Knut Arild Hareide startet regjeringsjakten. Lokallagslederen i Nordre Aker har spurt hvert eneste nytt medlem. 85 prosent oppga at de støtter Hareides retningsvalg.

Det går mot rekordoppmøte og et spennende valg når Oslo KrF møtes klokken 1900 i kveld i Templet, Frelsesarmeens lokaler i Akergaten.

Oslo KrFs gruppeleder i bystyret, Erik Lunde, la mandag morgen ut et Facebook-innlegg hvor han går ut med støtte til Hareide.

«Jeg kan si mye pent om folk i Frp. Jeg er blitt kjent med varme mennesker med gode intensjoner for samfunnet. Men man kommer ikke utenom avstanden er svært stor, både ideologisk og i praktisk politikk», skriver han.

Lunde peker på «avgrunnen mellom Frps høyrepopulistiske fløy og det politiske prosjektet KrF ønsker å fremme», som hovedårsaken til at man utelukket regjeringssamarbeid med Frp før valget, skriver han og konkluderer med «Jeg stiller meg bak Knut Arild».

Les også: KrF er blitt mindre blått enn før

Innstiller på representativ delegasjon

Styret i Oslo KrF innstiller på at årsmøtet skal velge en delegasjon som representer stemningen på årsmøtet. Det betyr at man først vil stemme over om partiet bør gå i regjering, og deretter om man bør gå inn i Solberg-regjeringen eller danne en ny Støre-regjering.

Når disse spørsmålene er avklart, vil årsmøtet deretter stemme over navn etter navn for å sikre en delegasjon som er representativ.

Akershus: 5–4 eller 6–3

Fylkesleder Arne Willy Dahl i Akershus KrF insisterer på å sende en representativ delegasjon.

– Det er flertall for Hareide. Men det er litt usikkerhet til hvor stort flertallet blir. Det er realistisk å tro at det blir 5–4 eller 6-3, sier Dahl.

Dahl forteller at det kan komme forslag om at Akershus skal nøytralisere Rogaland-årsmøtet ved å la flertallet – Hareide-siden – få alle delegatene derfra.

– Et slikt forslag kommer jeg bestemt til å avvise. Det skjer i tilfelle over mitt politiske lik, sier Dahl.

Vestfold: – Håper på 4–3

Vestfold KrF skal velge syv delegater i kveld. Leder Laila Eliassen blir en av de syv, og hun håper på blått flertall.

– Jeg mener det blir feil å felle regjeringen, og velger blått. Jeg er spent på utfallet, og kan ikke si noe sikkert før vi har hatt årsmøtet. Jeg håper på 4–3 og én representant overvekt på blå side, sier hun.

Østfold: – Tør ikke spå

Østfold velger de siste åtte delegatene til KrFs ekstraordinære landsmøte tirsdag kveld.

– Hva som kommer til å skje tør jeg ikke spå. Jeg er mest opptatt av at det skal foregå på en ryddig måte, sier fylkesleder Brynjar Høidebraaten, som stemmer mot Hareide.

– Jeg ønsker at vi skal gå i forhandlinger med dagens regjering for å se hva vi kan oppnå, sier han.

Men selv et tilsynelatende flertall i kveld for å gå inn i Solberg-regjeringen, kan endres fredag. Dels fordi delegater kan ombestemme seg, og dels fordi det legges opp til skriftlig valg som gjør at ingen får vite hva den enkelte delegat faktisk stemmer.