Politiet: Har fremdeles ikke mottatt dokumentasjon etter Keshvari-anmeldelse

«Vi har kun fått en anmeldelse og venter på dokumentasjon», skriver seksjonsleder Rune Skjold ved økonomi- og spesialetterforskningsenheten i Oslo politidistrikt i en SMS til Aftenposten mandag.

Onsdag 17. oktober avslørte Aftenposten at Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari gjennom to år har levert udokumenterte reiseregninger for minst 290.000 kroner.

Ved en rekke anledninger kan det dokumenteres at Keshvari har vært hjemme i Oslo mens han har oppgitt å ha vært andre steder i landet. På denne måten har han urettmessig fått utbetalt store summer i kost- og kjøregodtgjørelse fra skattebetalerne.

Allerede dagen etterpå valgte Stortingets ledelse å anmelde sin egen representant til politiet.

Politiet opplyste da at de skulle få den aktuelle dokumentasjonen fra Stortinget og vurdere om det er grunnlag for å starte etterforskning.

Dette skulle skje «i løpet av en dag eller to», ifølge Skjold.

Fakta: Dette er saken Aftenposten har dokumentert at Mazyar Keshvari har krevd minst 36.000 kr for reiser han ikke har vært på. I tillegg har Keshvari krevd reiserefusjon for en lang rekke besøk til Frp-lokallag hvor lokale ledere ikke kjenner til at han har vært på besøk. Slike krav summerer seg til ytterligere 116.000 kroner. Den totale summen for udokumenterte reiser er 290.000 kroner, men Aftenposten kan på nåværende tidspunkt ikke slå fast at hele denne summen gjelder fiktive reiser. Mazyar Keshvari er blitt informert om at Aftenposten har fått innsyn i reiseregningene og har vært sykmeldt siden 9. oktober. Via sin advokat Arve Lønnum innrømmer Keshvari at han har levert feil reiseregninger og fått penger han ikke skulle hatt. Han gir sin uforbeholdne unnskyldning.

Advokat: Venter på Stortinget

Fredag 19. oktober opplyste Keshvaris daværende advokat, Arve Lønnum, at Frp-profilen hadde presentert en oversikt over alle reiseregningene han hadde jukset med.

Det er nå advokat Arne Gunnar Aas som representerer Keshvari.

– Vi avventer det arbeidet som nå pågår i Stortinget, sier han.

– Hvor mye har Keshvari erkjent at han urettmessig har fått utbetalt?

– Det vil ikke jeg gå ut med nå, og det er med den begrunnelsen at jeg ikke har fått anledning til å gå gjennom dette sammen med ham.

Audun Braastad / NTB scanpix

– Keshvaris første advokat, Arve Lønnum, ga uttrykk for at det var helt unødvendig med en politianmeldelse, og at tilbakebetaling burde være tilstrekkelig. Er du av samme oppfatning?

– Jeg har ingen oppfatning av det. Jeg forholder meg til hvilket standpunkt politiet tar til anmeldelsen, sier Aas.

Keshvari har vært sykmeldt siden 9. oktober.

Stortinget: Kan ta to uker

Stortinget opplyser at det er en krevende jobb å finne frem all dokumentasjonen politiet ønsker seg, og at de har gitt uttrykk for at dette vil ta noe tid.

– Vi ser ikke bort ifra at vi vil trenge to uker, sier seksjonssjef Roger Fretheim til Aftenposten mandag ettermiddag.

Stortingets ledelse ønsker ikke å svare på hvor mye penger Keshvari har innrømmet at han har fått ved å levere fiktive reiseregninger. De viser til «hensynet til videre undersøkelser».

Stortinget har også avslått å gi Aftenposten innsyn i dokumentene i saken og begrunner dette med det pågående politiarbeidet.