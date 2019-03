Ingeniør Malin Wang (28) og Kongsberg Defence & Aerospace er paradeeksempelet på hvordan bedrift og arbeidstagere skal samarbeide for å overleve i konkurransen.

Wang begynte som lærling for 10 år siden. Deretter jobbet hun noen år som fagarbeider. For å komme videre i karrieren laget hun, bedriften og fagskolen sammen en læreplan for å bli fagskoleingeniør med kompositt som tema.

Kompositt er en samlebetegnelse for blandingsmaterialer der man utnytter de gode egenskapene til hver av bestanddelene.

Kongsberg-bedriften bidro med studiepermisjon og stipend.

Det er en modell Ap-leder Støre mener hele norsk arbeidsliv bør ta lærdom av. Nå har partiets arbeidslivsutvalg lagt frem forslag som skal diskuteres på landsmøtet i april.

– Fagarbeideren er gullet vårt i industrien. Tre fjerdedeler av den norske nasjonalformuen er folk. Vi må fortsette å investere oljeformuen i folk for å sikre fortsatt konkurransedyktig norsk industri, sier Støre.

Fakta: Aps forslag til et bedre arbeidsliv Reformen har følgende hovedsatsinger:

Et trygt og rettferdig arbeidsliv med hele, faste stillinger og en lønn å leve av. Ap vil styrke retten til hele, faste stillinger og sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for alle.

Vi vil motvirke midlertidighet og økende forskjeller i arbeidslivet. Vi vil ha et tett og forpliktende trepartssamarbeid for å øke antallet organiserte arbeidstakere og arbeidsgivere.

Et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv med balanse mellom jobb og fritid. Ap vil ha et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv og sikre rettighetene ved sykdom.

Vi vil verne om normalarbeidsdagen, utvikle tidskontoordninger og permisjonsordninger og ivareta et tydelig skille mellom jobb og fritid slik at enkeltpersoners frihet og familieliv beskyttes.

Ap vil ha et arbeidsliv hvor folk har reell medbestemmelse og blir involvert gjennom tillitsbasert styring.

Ap vil ha en ny samfunnskontrakt for kompetanse og omstilling som sikrer at ingen står alene i de store omstillingene Norge og arbeidslivet står overfor.

Digitalisering og teknologi skal komme fellesskapet til gode med et tryggere arbeidsliv og bedre velferdstjenester. Utvalget har bestått av: Leder: Arild Grande Jonas Bals Anne Cathrine Berger Robert Steen Gunn Karin Gjul Ida Pinnerød Kari Nessa Nordtun Endre Sjøvold Hilde Elgesem Andersen Ina Libak Sekretærer: Lars Raaum og Ståle Grøtte

Morten Uglum

– Bør ikke være prisgitt arbeidsgiveren

– Norge er klar for en arbeidslivsreform for hele folket i arbeid. Ap inviterer partene i arbeidslivet til en ny samfunnskontrakt for et trygt og anstendig arbeidsliv, sier Aps stortingsrepresentant Arild Grande.

Han har ledet Aps arbeidslivsutvalg som i rapporten «Lære på jobb» foreslår 150 tiltak for å skape et bedre arbeidsliv.

Det viktigste forslaget er opprettelse av kompetansefondet på 100 millioner kroner som siden skal trappes opp. Forslaget skal behandles på partiets landsmøte i begynnelsen av april.

– Det bør bli en rettighet for alle arbeidstagere til å oppgradere sin kompetanse. De bør ikke utelukkende være prisgitt arbeidsgiveren, sier Grande.

Industrilokalene som Ap-toppene vises rundt i, er proppfulle av høyteknologisk utstyr, og brukes til å produsere deler til det amerikanske kampflyet F-35.

Som utenriksminister var Jonas Gahr Støre med å fatte beslutningen om norsk innkjøp av det amerikanske kampflyet.

– Yrkesfag må ikke assosieres med skoletapere, sier administrasjonssjef Kjersti Sundsmoen.

På Kongsberg har bedriften, kommunen og videregående skole samarbeidet om et integrert studieopplegg tilpasset det lokale arbeidslivet.

– Mange kan lære av industrien, sier Støre, og mener både helse- og omsorgssektoren og varehandelen har mye å lære.

– Noen går foran. Kongsberg er et lokomotiv som trekker mange med seg. De investerer i folkene sine, sier Støre og peker på andre bedrifter som Framo i Bergen som også legger til rette for påfyll av kunnskap og kompetanse i bedriften.

– Folk skal kunne lære på jobben

Ifølge Grande-utvalget er ingen oppgave viktigere enn hele folket i arbeid.

Planen bygger på det norske trepartssamarbeidet, hvor alle må bidra for at planen skal lykkes. Ap vil at:

Myndighetene stille økonomiske midler til disposisjon.

Arbeidsgiverne skal stille tid, ressurser og plass til disposisjon.

Arbeidstagerne må være motivert og villig til å tilegne seg mer og ny kompetanse.

Så langt er signalene fra både NHO og LO positive, ifølge Ap.

– Hvor lang permisjon og hvor store stipend bør ansatte få av arbeidsgiveren?

– Det må partene forhandle frem. Vi kan ikke sitte i storting eller regjering og detaljstyre dette.

– Er det noen som vil være uenig i forslaget?

– Ingen er uenig. Det interessante er hvem som har politisk vilje til å prioritere dette. Vi ønsker å trappe opp en slik ordning til et langt høyere nivå. Ingen skal stå alene i de store omstillingene Norge står overfor, slutter Støre.