Etter ett år i regjering nærmer Venstre seg en oppslutning som pleier å være forbeholdt sekkeposten «andre partier» på meningsmålingene. Venstre ligger under 2 prosent og det er ingen lysning.

Flere meningsmålinger de siste ukene bekrefter den samme tendensen som denne målingen Norstat har gjort for Aftenposten og NRK.

– Hva er det som har gått galt?

– Jeg har ikke lyst til å bruke så mye tid på å analysere hvorfor vi ligger der vi ligger. Men vi har hatt mye oppmerksomhet rundt saker vi har tapt i det siste og ikke fått frem de sakene som vi faktisk har vunnet, sier Venstres leder Trine Skei Grande til Aftenposten.

Samtidig som hun og resten av Venstre ledelsen trommet sammen til en pressekonferanse på Stortinget om det kommende landsmøtet, kom marsmålingen.

Bare 1,9 prosent for Venstre, ned 0,7 prosentpoeng fra februarmålingen. Med dette som valgresultat hadde Venstre mistet 7 av 8 stortingsrepresentanter. Trolig ville Skei Grande bli ensom svale fra Venstre på Løvebakken.

Over sperregrensen for KrF

Sentrumskamerat KrF ligger akkurat på sperregrensen med 4 prosent. Storebror Høyre går frem. Da er det liten trøst at Ap faller med 2,7 prosentpoeng. Hadde denne målingen vært valgresultat, ville det likevel blitt regjeringsskifte med hele 97 mandater til de rødgrønne. SV, Rødt og Sp holder stillingen.

– Alvorlig, men ingen krise

– Situasjonen er alvorlig, sier Skei Grande. Men hun vil ikke kalle det en krise.

Bakgrunnstallene viser at bare hver tredje Venstre-velger fra valget i 2017 ville stemme på Venstre i dag. Ingen partier er i nærheten av å ha så lav velgerlojalitet som Skei Grandes parti. Partiet har de siste ukene hatt mye intern strid om lederskap.

– Det viktigste nå er hvordan vi organiserer oss fremover og få en politikk utvikling som viser at vi finner tilbake til den gamle gode Venstre-ånden, forklarer hun.

Får ikke frem budskapet

– Ett år i regjering med svake meningsmålinger – viser dette at Venstre ikke klarer å presentere regjeringsprosjektet for velgerne?

– Det er både selve regjeringsprosjektet og Venstres plass i det vi må klare å presentere bedre. Og at vi ikke klarer å bygge organisasjon til et lag. Det er det viktigste av det vi ikke klarer å få til, sier Skei Grande.

– Har dere feil statsrådsposter ettersom dere ikke får frem politikken?

– Nei, jeg mener vi er heldige som faktisk har statsråder på kjerneområder for Venstre.

– På pressekonferansen angrep du populistene. Har ikke Venstre, ved å gå i regjering med Frp, legitimert det største populistiske partiet, nemlig Frp?

– Akkurat nå ser jeg Sp og deler av SV som de mest populistiske. Men du må samarbeide med noen for å få til noe. Det som er viktig for oss er hvilken politikk du får til, og det er ikke vanskelig for Venstre å stå for denne regjeringens politikk, sier Skei Grande.

Ser stygt ut for kommunevalget

Norstat har også spurt hva folk ville stemme dersom det var kommunevalg i morgen. Også her går Ap tilbake, og får 29,6 prosent mot 33 ved kommunevalget i 2015.

Høyre ligger an til å gjøre det bedre og går frem 2,6 prosentpoeng til 25,8 i forhold til kommunevalget. Frp faller også 1,7 prosentpoeng på kommunemålingen i forhold til februartallene og ender på 7,3. Sp er dermed markert større med 10,8 prosent, ned 0,3 prosentpoeng fra februar.

MDG gjør et kjempebyks på denne målingen og får 6,1 prosent, noe som er en økning på 1,5 prosentpoeng fra februar. For de andre partiene er det kun små endringer.